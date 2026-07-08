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年增26.9％ 陸機器人營收飆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年一月至五月，中國大陸機器人規上企業營業收入突破九百億元（人民幣，下同），同比增長百分之二十六點九，近五年年均增速超百分之二十。

中新社報導，大陸工業和信息化部裝備工業一司副司長郝立順六日在二○二六世界機器人大會記者會上提到以上內容。

郝立順表示，大陸機器人產業發展正由單品技術和市場體量的競爭，逐步轉向供應鏈協作和開發生態的整合。整機廠商、核心部件企業、科研院所、終端用戶等產業鏈主體逐漸形成高效協同的合作網絡，標準制定、檢測認證、人才培養、成果轉化等公共服務體系日益健全，強化生態主導地位成為領軍企業的共識。

根據記者會消息，二○二六世界機器人大會將於八月十九日至二十三日在北京舉行，主題為「人機共生，產需共融」。同期舉辦的世界機器人博覽會將設智創館、智合館、智造館和智趣館四個展區，參展企業三百餘家，同比增加百分之三十六，預計展品超二千件，首發新品一百五十餘件。同期還將舉辦二○二六世界機器人大賽總決賽。

北京市經濟和信息化局副局長劉維亮表示，北京機器人產業總體處於大陸國內第一梯隊，在新興的人形機器人領域處於領先陣營。

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