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上海硬科技企業 集體赴港上市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市科學技術委員會主任駱大進六日指出，今年上半年，上海十六家硬科技企業赴港上市。截至六月底，全市科創板上市企業九十五家，累計首發募資和總市值均列大陸全國第一。

當日，二○二六年「活力中國調研行」上海站主題採訪活動情況介紹會舉行。駱大進表示，二○二五年，上海日均新設科技企業超三百二十家，新認定高新技術企業約九千家，科技「小巨人」企業（含培育）達三○一八家，胡潤獨角獸企業（六十四家）為大陸全國第二，瞪羚企業（七十三家）全球第二；高新技術企業數量超大陸全國三成，獨角獸、瞪羚等高成長企業數量分別占大陸全國近百分之四十和百分之五十。

駱大進指出，上海集聚腦機接口企業數量占大陸全國三分之一，上半年融資數量和披露金額分別占大陸近百分之六十和百分之四十；集聚了大陸全國半數的中性原子量子計算整機企業、矽光和第四代半導體企業，打造了四個市級未來產業集聚區、二個未來產業培育區。

據介紹，在加強科技金融賦能企業發展方面，上海開發「滬科積分」應用場景，提供全生命周期融資服務。二○二五年底，全市科技企業貸款餘額達到二點四兆元人民幣，同比增長百分之十點五。

上海 人民幣 大陸

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