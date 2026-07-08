機構預估 今年陸半導體市場規模近翻倍

市場研究機構Omdia近日發布第二季中國大陸半導體市場預測，大幅上調全年行業增長預期，預計二○二六年大陸半導體市場規模達到八一二○點八億美元，年增速上修至百分之九十二點九，增幅達百分之四十八點六。

其中，記憶體晶片是今年大陸國內半導體增長最強支柱，二○二六年大陸記憶體市場規模預計四四九六億美元，年增百分之二六二點九。

綜合快科技等媒體報導，對比該機構去年第四季給出的預測數值，市場規模上調二六五六億美元，上調幅度接近五成，增長預期大幅抬升的核心驅動力來自大陸全國ＡＩ基礎設施建設提速。

報告顯示，大陸計算與記憶體晶片產業增速達到百分之一二六，在整體半導體應用市場中占比百分之六十二點九，全球半導體市場二○二六年總規模將突破一點六兆美元，計算記憶體品類同樣占據六成以上市占，大陸國內外產業增長趨勢高度同步，行業正式邁入ＡＩ驅動增長周期。

其中，記憶體晶片在大陸國內半導體整體市占率從去年百分之二十九點四躍升至百分之五十五點四，未來也將長期維持過半占比；與之相對，全球記憶體晶片市場規模可達八八六四億美元，占全球半導體總量的百分之五十四點八。

其餘晶片品類同樣受益ＡＩ發展，邏輯晶片年增百分之二十七點九，類比ＩＣ增速百分之二十五點四，高端算力晶片、服務器電源晶片需求旺盛，微控制器依靠端側ＡＩ場景實現百分之十五的增長。

Omdia指出，二○二六年是ＡＩ推理集中落地的年分，大陸本土算力廠商依託大陸內部場景優勢打造軟硬體一體化方案，大陸國產大模型與本土算力平台深度協同，為晶片自給率提升創造廣闊空間。

此外，ＡＩ基建帶來海量訂單，持續消化大陸國內成熟製程、功率器件產能，上游供應鏈產能利用率穩步提升，本土半導體產業迎來長期發展紅利。