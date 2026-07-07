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大陸加強監管海外投資 限制AI高科技人才外流

中央社／ 台北7日電

外媒報導，北京以保護經濟發展和國家安全為名，近日推出多項新規加強控制企業向海外投資，並限制中國高科技人才外流，這加劇中美戰略競爭背景下對科技產業發展的影響，引發企業界擔憂。

法國國際廣播電台（RFI）報導，中國政府7月1日公布新法律條款，以國家安全為名加強控制試圖「出海」的中國企業；加上從4月以來公布的系列規則涉及人工智慧（AI）、半導體或綠色技術等，外界將此視為中國監管機構有一系列工具控制策略性行業的人員和資本流向海外。

中國國家發展和改革委員會（發改委）曾在4月27日決定阻止美商Meta Platforms收購來自中國團隊的人工智慧初創公司Manus。Manus的兩位聯合創始人最初在中國起步，為拓展全球市場，2025年將總部及核心團隊遷至新加坡，並與擁有臉書（Facebook）和Instagram的Meta在2025年12月達成收購協議。

不過，在中國起步的Manus一直受到中國監管機構管控。金融時報曾報導，相關部門一度限制兩位聯合創始人離境，並傳喚兩人到北京。

分析指出，這給想在美國那斯達克（Nasdaq）上市的中國企業家敲響警鐘。為掩蓋中國背景，先前一些中國企業利用新加坡作為跳板，「新加坡洗白」成為一種讓公司「洗白」中國背景的搬遷策略。例如中國快時尚「希音」（SHEIN）等就是用這種方式到海外投資。

法廣報導指出，然而現在似乎面臨危機，北京正在重新控制投資，以遏制中國的人才、資本和技術人才流失。

發改委 人工智慧 北京

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