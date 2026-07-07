上證指數跌破4000點 2026年4度失守關卡

上證指數今天收在3990.24點，跌1.26%，為今年第4次失守4000點大關。深證成指、創業板指、科創綜指同步收跌。

日韓股市今天重挫，台股失守月線，A股也震盪調整，四大股指集體收跌。截至收盤，上證指數報3990.24點，跌1.26%；深證成指跌1.24%，創業板指跌0.94%，科創綜指跌0.18%。滬深兩市成交額人民幣2.58兆元，較上一個交易日量縮5100億元。全市場近4800檔個股下跌。

盤面上，半導體逆勢走強，貴金屬、房地產服務、醫藥、石油石化、小金屬、煤炭、白酒等跌幅居前。

據上海證券報統計，以收盤價計算，今年以來，上證指數已4次跌破4000點關卡。上證指數3月20日下跌1.24%，收在3957.05點，今年第1次跌破4000點；隨後在4月14日重回4000點。

6月8日，上證指數大跌1.7%至3959.34點，第2次失守4000點；儘管次日指數迅速收復失地，但6月10日再次跌破關卡，收報3993.23點，下跌0.42%。短暫調整後，於2個交易日內重新站上4000點，今天再度失守4000點。

界面新聞引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，7月以來，前期漲幅巨大的晶片、半導體、算力等科技板塊大幅回調；而此前滯漲的傳統板塊迎來反彈。「市場整體慢牛長牛的趨勢沒有改變，投資者應保持信心」。

他預計下半年板塊輪動會加快，不像上半年高度集中於少數板塊。調整完成後，賺錢效應有望從科技板塊向更多領域擴散，讓更多投資者受益。

報導還引述匯豐私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正表示，預計下半年中國股票市場高機率維持「震盪上行，結構分化」的格局。