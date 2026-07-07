陸淮安廠進度快 PCB龍頭臻鼎董座沈慶芳：預計明年三月加入生產

全球印刷電路板（PCB）龍頭廠臻鼎科技董事長暨集團策略長沈慶芳7日在工商協進會舉行的辜公亮講座進行專題演講，這也是他首度公開演講。他在會上透露全球最大PCB生產基地淮安廠進度，他表示大陸建廠進度快，今年4月在淮安動土，7月底將封頂，預計明年三月加入生產。

據悉，新園區將新建HDI／MSAP與HLC廠，完工後，淮安科技城四座園區總廠房數將達23座，進一步擴大臻鼎在AI伺服器、高階HDI、類載板等高端PCB產品的製造規模與技術能量，並朝打造全球最大PCB生產基地邁進。

目前PCB廠在大陸、東南亞都有布局，不過PCB廠在大陸會多一些，沈慶芳表示，一方面接近組裝的客戶；另一方面，到海外蓋廠，跟大陸比起來，成本貴15-20%。

此外，沈慶芳也從製造業角度分析，如從政府效率、基礎建設、供應鏈完整與人才四項要素來看，「目前泰國還不能跟大陸比」，他說，泰國目前還沒有很好的供應鏈，效率差，而大陸在相關人才培養蠻好，雖然2010年前大陸時常停電，但2012年開始就沒遇過停電事情，且在大陸建廠從簽協議、發執照等流程都順暢迅速。而會在泰國設廠就是地緣政治考量。

在大陸經營工廠意味必須培養許多大陸員工，談及跟這些大陸員工的關係，沈慶芳說，他在大陸有很多廠都是大陸員工，他花很多時間跟員工一起工作，他強調，把大陸員工看為工具，不會有感情，他把他們視為「資產」，所以員工忠誠度很高，加上運用台灣管理思維，員工其實很服氣也喜歡，「所以其實是台灣去融合他們」。

他說，很多大陸企業會想挖走他們人才，但員工都沒有走。「沒有台幹、泰幹，只有能幹不能幹」。他也常建議大陸老闆，在大陸投資，就要跟第一線員工在一起。

對於台灣輿論關注度「非紅供應鏈」的議題，沈慶芳認為，台灣企業靈活度比較高，可以在大陸、東南亞等多地布局，相較於有國資背景的大陸PCB巨頭深南電路，海外投資布局靈活度高。