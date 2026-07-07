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陸記憶體巨頭江波龍上半年淨利年增飆逾700倍 分析稱押中周期性紅利

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到下游需求增加以及全球記憶體產能總體增長有限影響，江波龍預計，今年上半年淨利潤人民幣92億元到110億元，年增622倍至743倍。（取材自江波龍官網）
受到下游需求增加以及全球記憶體產能總體增長有限影響，江波龍預計，今年上半年淨利潤人民幣92億元到110億元，年增622倍至743倍。（取材自江波龍官網）

大陸頭部記憶體廠商江波龍在近日發布半年業績報告顯示，今年上半年淨利潤最大增幅能超過745倍，扣非後淨利潤的最大增幅也能達到325倍，是A股目前發布上半年業績預告企業中，增幅最大的一家。分析認為江波龍業績爆發乃周期性紅利，難具備長期穩定性。

江波龍業績預告顯示，上半年歸屬上市公司股東淨利潤則達到人民幣92億元至110億元，而江波龍上年同期淨利潤才1476.63萬元，因此今年年增率暴增62204.03%—74393.95%；同時，扣非後淨利潤也達到90億元至105億元，年增幅達到27844.32%—32501.71%。

對於業績的暴漲，江波龍稱受益兩方面：一是記憶體行業上半年整體行業向好。報告稱，受下游需求增加以及全球存儲晶圓產能總體增長有限的影響，上半年全球半導體存儲產業景氣，為公司創造了良好的外部環境；另一方面，公司與多家全球主要記憶體晶圓原廠順利續簽晶圓供應協議（LTA或MOU），保障了記憶體晶圓的供應，為未來的長遠發展打下了資源基礎。

受到暴漲的預增公告激勵，帶動了江波龍股價的大幅攀升。公告發布後的首個交易日，江波龍的股價持續上漲，截至下午14:08，公司股價達到699.01元/股，當日漲幅達到13.09%。

江波龍大陸記憶體巨頭廠商，主要從事記憶體晶片設計、固件算法開發、封裝測試、生產製造與銷售。簡言之，江波龍就是從三星、美光等原廠採購記憶體晶圓，自主進行固件開發、封裝測試和品牌銷售，提供客製化的記憶體解決方案。他們雖不製造晶圓，但是可以系統化地用好這些晶圓，進行軟硬體系統協同整合的「中間商」。

有觀點分析，江波龍這一輪的暴漲，正是因為「押中」行業的超級週期，並非企業自身具備不可替代的技術壁壘。這就意味著，如此爆發式的業績增幅，很可能是周期性紅利，難以具備長期穩定的持續性。

江波龍正在積極推進外部融資，此前已經向港交所遞交了招股書，中信證券和花旗擔任聯席保薦人，對於目前市值已接近3000億元的江波龍來說，港股上市將為其帶來可觀的資金。

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