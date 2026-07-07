快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

機構預計大陸半導體市場規模 2026年增速近1倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
市場研究機構Omdia近日發布第2季大陸半導體市場預測，預計2026年大陸半導體整體市場規模達到人民幣8,120.8億美元，年增速上修至92.9%，增幅達48.6%。路透
市場研究機構Omdia近日發布第2季大陸半導體市場預測，預計2026年大陸半導體整體市場規模達到人民幣8,120.8億美元，年增速上修至92.9%，增幅達48.6%。路透

市場研究機構Omdia近日發布第2季大陸半導體市場預測，大幅上調全年行業增長預期，預計2026年大陸半導體整體市場規模達到人民幣8,120.8億美元，年增速上修至92.9%，增幅達48.6%。其中，記憶體晶片是今年大陸國內半導體增長最強支柱，2026年大陸記憶體市場規模預計4,496億美元，年增262.9%。

快科技報導，對比該機構去年第4季給出的預測數值，市場規模上調2,656億美元，上調幅度接近五成，增長預期大幅抬升的核心驅動力來自大陸全國AI基礎設施建設提速。

報告顯示，大陸計算與記憶體晶片賽道增速達到126%，在整體半導體應用市場中佔比62.9%，全球半導體市場2026年總規模將突破1.6兆美元，計算記憶體品類同樣佔據六成以上市占，大陸國內外產業增長邏輯高度同步，行業正式邁入AI驅動增長週期。

其中，記憶體晶片在大陸國內半導體整體市佔率從去年29.4%躍升至55.4%，未來也將長期維持過半佔比；與之相對，全球記憶體晶片市場規模可達8,864億美元，佔全球半導體總量的54.8%。

其餘晶片品類同樣受益AI發展，邏輯晶片年增27.9%，類比IC增速25.4%，高端算力晶片、服務器電源晶片需求旺盛，微控制器依靠端側AI場景實現15%的增長。

Omdia指出，2026年是AI推理集中落地的年份，大陸本土算力廠商依託大陸內部場景優勢打造軟硬體一體化方案，大陸國產大模型與本土算力平台深度協同，為晶片自給率提升創造廣闊空間。此外，AI基建帶來海量訂單，持續消化大陸國內成熟製程、功率器件產能，上游供應鏈產能利用率穩步提升，本土半導體產業迎來長期發展紅利。

 

半導體 晶片 大陸

延伸閱讀

官方政策支持 世銀維持2026年大陸經濟增速不變

台積電看好2030半導體市場破1.5兆美元！網樂觀喊：AI榮景還沒結束

華為AI晶片下季進軍南韓 攜手兩家當地企業

日經大漲1500點！00954與00951雙創新高 經理人：日本設備大廠受惠最明確

相關新聞

機構預計陸半導體市場規模 2026年增速近1倍

市場研究機構Omdia近日發布第2季大陸半導體市場預測，大幅上調全年行業增長預期，預計2026年大陸半導體整體市場規模達到人民幣8,120.8億美元，年增速上修至92.9%，增幅達48.6%。其中，記憶體晶片是今年大陸國內半導體增長最強支柱，2026年大陸記憶體市場規模預計4,496億美元，年增262.9%。

助力人民幣國際化 香港擬建立新的人民幣黃金期貨合約

香港行政長官李家超7日在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇宣布，香港黃金中央清算及結算系統即日開始試營運。另，香港考慮建立新的人民幣黃金期貨合約，也將在交易和結算引入新的黃金報價代號「HAU」。該舉措或將進一步助力人民幣國際化。

AI代理手機等最新產品 將在2026世界人工智慧大會首秀

「2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議」（WAIC2026）將在上海舉辦。上海市經濟信息化委主任湯文侃7日表示，展覽將首秀最新AI產品，業界最大規模超節點華為Atlas 950真機、全球首款AI智能體（代理）手機，以及多款人形機器人、AI靈巧手等新品。

官方政策支持 世銀維持2026年大陸經濟增速不變

世界銀行7日在北京發布最新一期中國經濟簡報。報告稱，儘管面臨供強需弱和全球能源供應衝擊，中國經濟增長總體保持韌性，預計2026年中國經濟增長4.4%，相較去年12月發布的上期簡報，增速預期維持不變。

力挺香港金融中心 人行擬擴大南向通額年投資淨額至3.5兆

人行行長潘功勝7日在香港出席香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇時表示，將擴大債券通南向通的規模與範圍，將南向通年度投資淨額度，由目前的人民幣5,000億元，升至8,000億元（約新台幣3.5兆元）。大陸國家外匯儲備也將繼續提高在香港的資產配置比例，為香港資本市場發展注入更多動能。

宣告5G手機重返國際？華為將在馬來西亞發布國際版Pura 90

華為6日官宣將在將於7月14日在馬來西亞吉隆坡舉行主題為「Now is Your Moment」的旗艦產品發布會，屆時將面向國際市場推出Pura 90系列手機。這也意味自2019年因受制裁而無法提供5G功能華為，在時隔六年後，5G手機重返海外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。