機構預計大陸半導體市場規模 2026年增速近1倍

市場研究機構Omdia近日發布第2季大陸半導體市場預測，大幅上調全年行業增長預期，預計2026年大陸半導體整體市場規模達到人民幣8,120.8億美元，年增速上修至92.9%，增幅達48.6%。其中，記憶體晶片是今年大陸國內半導體增長最強支柱，2026年大陸記憶體市場規模預計4,496億美元，年增262.9%。

快科技報導，對比該機構去年第4季給出的預測數值，市場規模上調2,656億美元，上調幅度接近五成，增長預期大幅抬升的核心驅動力來自大陸全國AI基礎設施建設提速。

報告顯示，大陸計算與記憶體晶片賽道增速達到126%，在整體半導體應用市場中佔比62.9%，全球半導體市場2026年總規模將突破1.6兆美元，計算記憶體品類同樣佔據六成以上市占，大陸國內外產業增長邏輯高度同步，行業正式邁入AI驅動增長週期。

其中，記憶體晶片在大陸國內半導體整體市佔率從去年29.4%躍升至55.4%，未來也將長期維持過半佔比；與之相對，全球記憶體晶片市場規模可達8,864億美元，佔全球半導體總量的54.8%。

其餘晶片品類同樣受益AI發展，邏輯晶片年增27.9%，類比IC增速25.4%，高端算力晶片、服務器電源晶片需求旺盛，微控制器依靠端側AI場景實現15%的增長。

Omdia指出，2026年是AI推理集中落地的年份，大陸本土算力廠商依託大陸內部場景優勢打造軟硬體一體化方案，大陸國產大模型與本土算力平台深度協同，為晶片自給率提升創造廣闊空間。此外，AI基建帶來海量訂單，持續消化大陸國內成熟製程、功率器件產能，上游供應鏈產能利用率穩步提升，本土半導體產業迎來長期發展紅利。