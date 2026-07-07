陸自研大模型訓練AI晶片 下半年供上海企業和高大學使用

中國半導體行業協會副理事長、東方算芯董事長魏少軍7日表示，自研支持大模型訓練的AI晶片DF1000系列，會在下半年鋪開部署，首先提供給上海的企業和上海的高校研究所來使用，「在應用的話，更多的還是放在雲端的訓練和推廣，主要彌補現在算力不足，隨著部署的數量增多，以及應用的越來越廣泛，會帶給大模型在國產晶片上的一種爆發。」

他指出，一旦形成爆發以後，大陸的大模型人工智慧發展，就會走出一條自己的道路，這樣就不會像之前總是跟著別人混，這是一個最重要的變化。所以硬體是基礎，因為沒有基礎的話，軟體做來做去，還是在別人的平台上做的，所以還是希望在自己的平台上做。

魏少軍補充，自主可控本身只是一種手段，真正的目標還是應該建立自己的人工智慧的技術體系，這是一個更重要的重大力量，因此公司的發展當中從來就不是單打獨鬥，整個供應鏈全部在境內，所以是全過程共用的概念。此外公司還有橫向的合作，例如與上海的整機企業進行一體機的研發。

同時公司跟大模型廠商也有很好的融合，現在滬產的一些大模型，已經成功在公司的系統上跑起來，真正做到滬芯滬造滬模滬用，我們整個技術現在逐漸成熟，

魏少軍指出，公司首次在2026世界人工智慧大會（WAIC2026）上，向世人展示產品，會全線的展出晶片、板卡節點，還有整機512卡的超節點組成的大系統，以及64卡超節點。

魏少軍解釋，東方算芯的產品，跟目前世界上其他的產品不太一樣，是採取一條完全全新的技術路線，被稱為叫軟體定義加3D集成的技術路線。

因此首先最重要的特點，就是本身的計算效率非常高，具有很好的能效力，其次是不依賴于先進工藝，可以用境內的工藝來實現比較先進的性能，同時也避開外界的一些限制，使整個全產業鏈的所有產品，都能夠在境內的供應鏈上完成，並實現跟國際上的產品相同的性能。

魏少軍指出，因此這樣的突破，也證明中國發展人工智慧，要走一條跟別人不一樣的道路，要能夠走出一條中國自己的標誌性技術路線，東方算芯於2024年5月才成立，兩年的時間必須沉下心來全力以赴的完成系統研發。

魏少軍提到，研發一個系統、一個晶片是非常難，通常也需要18個月到24個月，東方算芯在兩年的時間完成了晶片的研發，軟體系統的研發，整機的研發、集群的研發，並且把大模型都部署在上面，能夠跑出相應的結果，應該講我們已經很快了。

魏少軍提到，公司在沒有準備好之前，也不敢展示產品，這次有一定把握來展示，也是讓大家知道，其實中國企業在發展過程當中，雖然有很多困難，但還是有信心能夠走出一條自己的道路。

東方算芯官方網站與企業微信公眾號於7月1日同步上線，代表這家聚焦3D AI大算力晶片的獨角獸企業亮相。公司由魏少軍親自出任董事長兼CEO。

東方算芯成立於2024年5月20日，總部設於上海張江，同時在北京、西安、南京、蘇州、成都、深圳等地設有分部，目前團隊規模已超過500人。公司根植於清華大學積體電路學院移動計算研究中心，致力於透過「軟體定義晶片」與「近存計算」兩大前沿技術，打造高性能、高能效、高靈活性的算力晶片產品，搭建自主可控的生態系統。

所原創的「軟體定義+3D堆疊近存計算」技術路線，強調高算力、大頻寬等核心優勢，並基於全國產化供應鏈體系推進產品落地，不依賴海外先進製造工藝，意在通過架構創新和供應鏈國產化，實現大陸國產高階算力晶片的安全可控。