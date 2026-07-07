AI代理手機等最新產品 將在2026世界人工智慧大會首秀

「2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議」（WAIC2026）將在上海舉辦。上海市經濟信息化委主任湯文侃7日表示，展覽將首秀最新AI產品，業界最大規模超節點華為Atlas 950真機、全球首款AI智能體（代理）手機，以及多款人形機器人、AI靈巧手等新品。

此外，還展出還包括行業領先的MiniMax M3多模態大模型階躍Agent作業系統、近存計算3D晶片等。

中國半導體行業協會副理事長、東方算芯董事長魏少軍，所領軍研發的AI訓練晶片DF1000系列、板卡節點，以及整機512卡的超節點64卡超節點，也將於WAIC2026上首次展出。

大會時間於7月17日到20日。湯文侃補充，本屆大會集中在浦東世博、張江、徐匯西岸三個地方的四個館。其中浦東世博中心主要承擔主論壇及百餘場行業論壇，世博展覽館主要承擔展覽展示功能，徐匯西岸分會場側重智慧終端機和「AI+文娛」體驗，浦東張江分會場側重展示AI晶片。

國家發改委固定資產投資司工業投資處副處長王若蒙提到，國家發改委今年將在大會上發布兩項成果。一是「中國智．惠世界」案例集。2024年起，國家發改委已連續三年發布案例集，將「人工智慧＋」行動等累積產品、技術和實踐經驗，分享給世界，今年的案例覆蓋20多個國家，涉及農業、工業、能源、科研等領域。

二是「人工智慧合作發展行動計畫」，包括智慧算力普惠、開源生態共用、人工智慧賦能、安全治理協作等8方面，要與各國在技術創新、產業應用、安全治理等方面加強溝通交流。

上海市副市長陳杰7日表示，2025年，上海全市394家規上人工智慧企業產業規模超人民幣6370億元，年增39.5%，已成為上海市經濟增長的新動能。當前，上海已搭建起自主創新、應用牽引、開放合作、生態協同、安全治理一體貫通的完整發展生態。

本屆大會主題為「智慧夥伴 共創未來」，會場設在浦東世博、浦東張江、徐匯區西岸等區域。大會圍繞「會議論壇、展覽展示、評獎賽事、應用體驗、創新孵化、招才引智」六大核心板塊加快推進。