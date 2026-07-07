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官方政策支持 世銀維持2026年大陸經濟增速不變

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
世界銀行7日在北京發布最新一期中國經濟簡報，預計2026年中國經濟增長4.4%，增速預期維持不變。圖為山東煙台港的貨櫃。路透
世界銀行7日在北京發布最新一期中國經濟簡報，預計2026年中國經濟增長4.4%，增速預期維持不變。圖為山東煙台港的貨櫃。路透

世界銀行7日在北京發布最新一期中國經濟簡報。報告稱，儘管面臨供強需弱和全球能源供應衝擊，中國經濟增長總體保持韌性，預計2026年中國經濟增長4.4%，相較去年12月發布的上期簡報，增速預期維持不變。

報告認為，政策支持、高科技投資以及應對全球能源供應擾動的緩衝空間，一定程度上抵消了第二季國內需求疲軟的影響。然而，隨著房地產行業因住房需求下降而持續調整，加之居民消費支出仍保持謹慎，預計2026年中國經濟增速將放緩至4.4%。由於經濟向消費再平衡的進展依然較為緩慢，預計2027年增速將進一步放緩至4.3%。

世界銀行中國、蒙古和韓國局局長羅熙丹分析，（中國）進一步完善社會保障體系是提振消費的關鍵舉措。提高保障待遇水平，將非正規就業人員納入保障範圍，並按常住地提供相關保障，這些措施能夠增強居民消費信心，減少預防性儲蓄。

從全球看，報告指出，能源供應衝擊拖累了全球經濟和貿易增長。中東衝突擾亂了能源市場和運輸航線，推高了能源和化肥價格，並加劇了不確定性。預計全球經濟增速將從2025年的2.9%放緩至2026年的2.5%。

報告指出，儘管近幾周全球能源供應的不確定性有所下降，油價也出現回落，但市場再度波動的風險依然存在。如果大陸房地產市場進一步調整，可能會拖累大陸居民消費以及房地產和相關行業的投資。從上行風險來看，如果財政刺激力度及人工智能相關投資高於預期，經濟增速則可能會超過當前預測。

與此同時，報告稱，大陸政府已認識到內需在支撐經濟增長方面需要發揮更大作用。隨著中國接近高收入國家的經濟發展水平，居民消費預計將發揮更大作用。

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