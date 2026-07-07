力挺香港金融中心 人行擬擴大南向通額年投資淨額至3.5兆

人行行長潘功勝7日在香港出席香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇時表示，將擴大債券通南向通的規模與範圍，將南向通年度投資淨額度，由目前的人民幣5,000億元，升至8,000億元（約新台幣3.5兆元）。大陸國家外匯儲備也將繼續提高在香港的資產配置比例，為香港資本市場發展注入更多動能。

香港經濟日報報導，潘功勝表示，將南向通債券通納入回購支持範圍，把產品範圍拓展至港元債券和人民幣債券相關產品，並輻射澳門的債券市場。

彭博報導，渣打大中華區宏觀策略主管Becky Liu表示，中國要提升債券南向通的額度一事，明確釋放出鼓勵境外固定收益投資的信號。該舉措或將奠定基礎，以便鼓勵大陸本地及境外發行人發行更多點心債，用作一條新的融資渠道，並支持人民幣全球使用的擴張。

潘功勝稱，支持香港金管局的人民幣業務資金安排額度，由2,000億元增加至5,000億元，資金期限由最長1年延長至3年。措施是以人行與金管局簽訂人民幣8,000億元常備貨幣互換資金而設立，為銀行提供穩定和成本較低的中長期人民幣資金。除了早前公布將推出5年期人民幣國債期貨、接受在岸國債作為期貨期權交易抵押品外，潘功勝表示人行將支持債券通公司升級為交易平台營運實體。

新華財經報導，潘功勝說，當前在全球利率和通膨波動加劇的背景下，中國債券憑借其相對的穩定性和較低波動性的特徵，凸顯出獨特的分散化的配置優勢，持續吸引國際投資者的增配訴求，加上較低的人民幣融資成本，香港人民幣債券市場面臨難得的發展機遇，香港可以抓住這一有利時機，吸引更多的主權財富和國際企業到香港發債融資。

潘功勝表示，下一步，人行將結合市場需求，繼續支持香港建設多元化的金融市場體系，透露的舉措包括：支持香港推出離岸人民幣國債期貨，香港不久後將上線五年期人民幣國債期貨，便利離岸市場風險管理；支持香港建設綜合性的金融交易平台，中國人民銀行指導中國外匯交易中心，與香港金管局、香港證監會合作，支持債券通公司升級為交易平台的運營實體，提供債券、貨幣、外匯等金融市場交易的金融基礎設施服務；擴大人民幣債券作為離岸市場合格擔保品的適用範圍等。