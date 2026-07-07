宣告5G手機重返國際？華為將在馬來西亞發布國際版Pura 90

華為6日官宣將在將於7月14日在馬來西亞吉隆坡舉行主題為「Now is Your Moment」的旗艦產品發布會，屆時將面向國際市場推出Pura 90系列手機。這也意味自2019年因受制裁而無法提供5G功能華為，在時隔六年後，5G手機重返海外。

IT之家報導，沙烏地阿拉伯TikTok帳號@superrmas上傳的一段視頻顯示，華為Pura 90 Pro Max國際版支持了5G網絡（狀態欄可以顯示），測速軟體顯示下載速率一度突破1100Mbps。這也是時隔多年，5G在華為手機的國際版上回歸。

事實上，華為海外機型在軟體服務上存在一定限制，外界起初對這次官方宣發並未給予太多關注。此外，有大陸網友提到，早前發售的Mate 80 Pro國際版實際上已搭載5G，只是未在界面中明示，從彼時的隱性支持到如今的顯性標識，這種變化意味深長。

至於為何選擇‌馬來西亞作為5G回歸海外的首站‌，有觀點分析，因為華為在當地市場經營成熟，渠道、運營商合作基礎好，5G網絡覆蓋完善，可作為風險較低的「試驗田」，成功後再向其他地區擴展。‌‌‌

華為在2019年遭到美國政府的制裁，導致華為後續在很長一段時間無法生產、銷售5G手機。華為最後一代明確支持5G的旗艦手機是Mate 40系列，於2020年10月全球發布。後續的旗艦機，例如Mate 50、P60等均不支持 5G。直到2023年，華為突襲正式上架Mate 60 系列手機。而華為Mate 60及後續機型在今年1月初升級鴻蒙Harmony OS 6.0.0.125 版本後，順利實裝5A通信技術，支持更快接入、更快網速、更低時延、更穩定連接的綜合通信體驗。