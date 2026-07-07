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港交所來台爭取企業掛牌

經濟日報／ 記者謝柏宏黃彥宏／台北報導

亞洲生技大會下周三起跑，傳出香港聯交所今年將首度來台，爭取台灣生技業赴港上市，主辦單位台灣生物產業發展協會昨（6）日表示，港交所今年將安排環球上市服務部副總裁陸琛健來台演講，介紹香港是世界一流的生技公司籌資中心；由於同一天證交所也將安排另場專題演講，兩地交易所較勁意味濃厚。

對於港交所將來台搶客，證交所發言人杜惠娟表示，台灣資本市場長期支持生技產業發展，已建立完整的生技上市櫃制度及多層次資本市場，並持續配合產業需求精進相關制度，協助具發展潛力企業透過資本市場取得資金。證交所樂見市場良性競爭，也將持續提升台灣資本市場國際競爭力。

港交所日前發布最新介紹指出，已逐步建立涵蓋股票、ETF、結構型商品及期貨等各項不同的生技金融商品，香港目標已不只是IPO，而是建立亞洲最完整的生技資本市場。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，香港資本市場近年積極推出多項創新制度，最大特色在於制度設計較具彈性，也願意因應特定產業需求提出新方案，這些經驗值得台灣參考。

港交所 香港 證交所

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