歐洲搶購冷氣機 陸外交部：中歐貿易不可能強買強賣

極端熱浪席捲歐洲大陸，當地民眾開始搶購來自中國大陸的平價移動式冷氣機。大陸外交部對此強調，在中歐貿易中，消費者得到了實惠、供應商獲取了利潤，不可能強買強賣，而是雙向選擇、共同受益。

大陸外交部發言人毛寧7月6日在例行記者會上，就有報導說中國大陸生產的冷氣機、電風扇、多功能防曬傘等防暑降溫產品受到歐洲民眾追捧一事做出回應稱，契合需求、物美價優的商品自然會受到歡迎。

毛寧還說，中歐貿易結構是市場需求驅動、基於優勢互補的自然結果，不可能強買強賣。

自今年6月以來，無需繁瑣打孔安裝的中國產移動分體式冷氣機，迅速成為歐洲民眾熬過酷暑的「避暑神器」，尤其大陸家電品牌美的（Midea）旗下的PortaSplit表現尤為搶眼，在法國、德國、奧地利等地「一機難求」。

一名奧地利消費者在社交媒體上說，這款PortaSplit冷氣機在當地幾乎全面售罄，他甚至得花整整兩天時間，驅車在全奧地利尋找這款產品。