中國研究：雖掌握稀土資源 高階技術仍由日美掌握

稀土如今成為中國與西方陣營的博弈籌碼，看似無往不利。但中國最新研究認為，中國的稀土產業存在著關鍵弱點，其中某些關鍵核心技術目前仍由日本和美國掌握，中國並未取得領先地位。

南華早報5日報導，上述研究出自最新一期的中國科學院院刊，由中國科學技術大學研究團隊所撰寫，主張中國應將稀土產業發展焦點，從資源儲備與生產能力，轉移到高階稀土功能材料技術的發展。

根據報導，這篇研究報告提到，與高階稀土功能材料有關的關鍵專利，至今仍主要掌握在日本和美國手中，至於某些領域的關鍵核心技術，中國並未取得領先地位。

報告指出，以稀土加工而成的永久磁鐵、觸媒、發光及拋光材料等下游製品，占全球稀土相關專利的80%以上，是稀土產業最具商業價值的應用領域。然而，日本在永久磁鐵的多數關鍵專利上仍居領先地位，中國僅在一些合金相關技術上領先。

至於金屬粉末加工、鈷基合金、燒結製程及轉子鐵芯等技術上，中國也落後於日本及美國；而在觸媒材料方面，美國幾乎擁有所有核心技術的領先地位，中國並不占優勢；在發光材料及拋光材料上，美國也都同樣在關鍵技術上保持領先，中國僅有少數非關鍵技術取得優勢。

報告認為，上述事實說明，中國在稀土原物料方面的優勢，並不等於在創造高價值稀土產品的技術上具備領先地位。目前中國供應全球逾60%以上的稀土產品，但國際專利布局仍然不足，高價值專利的比重相對偏低。至於稀土技術研究的進展仍停留在實驗室階段，至今未能商業化。

這項報告最後建議，中國應針對稀土產業仍存在技術落差的領域建立專門研究計畫，並強化產學合作及高價值專利布局，以提升高階稀土材料的國際競爭力。