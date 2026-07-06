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大陸重點打擊礦山化工等領域安全生產弄虛作假

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
山西省長治市沁源縣‌通洲集團留神峪煤礦‌發生‌特別重大瓦斯爆炸事故‌，造成‌82人遇難、2人失聯、128人受傷‌，是近年大陸傷亡最慘重的煤礦安全事故之一。新華社
山西省長治市沁源縣‌通洲集團留神峪煤礦‌發生‌特別重大瓦斯爆炸事故‌，造成‌82人遇難、2人失聯、128人受傷‌，是近年大陸傷亡最慘重的煤礦安全事故之一。新華社

大陸國務院安委會辦公室、中央政法委等多部門聯合部署開展安全生產「打非治違」工作，聚焦礦山、化工、消防、工貿等重點行業領域。

據新華社報導，大陸相關部門要求，重點打擊安全生產有關資質或條件不滿足要求、安全生產弄虛作假，以及惡意違法、強令違章、冒險作業等共性問題。要求重點打擊煤礦隱瞞工作面、無證開採、重大災害治理不到位組織生產，未依法取得安全生產許可從事化工和危險化學品生產、超許可範圍生產使用經營危險化學品、危險化學品經營企業違法從事生產經營活動，高層民用建築違規使用易燃可燃外牆外保溫材料、人員密集場所違規動火作業、養老機構消防設施缺失損壞、經營性餐飲場所油煙管道安全措施不落實，以及粉塵涉爆企業作業現場積塵嚴重，擅自拆除、停用監測報警設施設備等突出問題。

相關部門強調，在依規依紀依法從嚴實施關閉取締、「一案雙罰」、從重處罰的基礎上，加強與司法機關、行政機關、紀檢監察機關的協作配合，嚴肅追責問責；注重典型事故追根溯源，堅決斬斷利益鏈條；完善信用監管體系，將非法違法生產企業、個人和相關方依法依規納入相關領域嚴重失信主體名單，開展失信懲戒。

通知強調，要強化「打非治違」責任落實，加強組織領導，進一步細化具體措施要求，把責任傳導到基層末梢，落實到具體場景、具體崗位、具體人員。要嚴格行刑紀銜接。在依規依紀依法從嚴實施關閉取締、「一案雙罰」、從重處罰的基礎上，加強與司法機關、行政機關、紀檢監察機關的協作配合，嚴肅追責問責。

要提高工作質效，大力強化進場監管、下井監管、全方位監管等措施，切實提升安全監管的穿透力，進一步運用科技化、資訊化手段，加強「線上+線下」全方位排查梳理，推動從「人防」轉變為「智防」。要嚴肅事故調查。依法依規提級調查、掛牌督辦。

此外，要注重典型事故追根溯源，堅決斬斷利益鏈。進一步暢通投訴舉報管道，鼓勵社會群眾舉報和企業內部從業人員報告非法違法行為，按照有關規定及時兌現獎勵，強化安全宣傳教育培訓，公開曝光典型案例。

2026年5月22日，山西省長治市沁源縣‌通洲集團留神峪煤礦‌發生‌特別重大瓦斯爆炸事故‌，造成‌82人遇難、2人失聯、128人受傷‌，是近年來傷亡最慘重的煤礦安全事故之一。 ‌‌

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