快訊

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

美聯邦法官下令暫緩 將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美聯邦法官下令暫緩將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業。法新社
美聯邦法官下令暫緩將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業。法新社

美國聯邦法官下令五角大廈，暫緩對大陸科技巨頭阿里巴巴適用一項法律。這項法律將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業，導致阿里巴巴與所有遊說人士終止代理關係。

負責審理阿里巴巴挑戰其被列入該名單訴訟案的美國聯邦地區法官Eumi K. Lee7月5日下令，在法院審查期間，五角大樓就遊說限制而言，不得將阿里巴巴視為中國軍方關聯企業。這項命令有效至法官就阿里巴巴相關動議作出裁定，或相關法庭聽證會後60天，以較早者為準。

彭博社報導，鑑於五角大樓黑名單已成為美國對中國競爭中的一項重要工具，這起案件很可能受到外界密切關注。6月8日，五角大樓將阿里巴巴列入「1260H名單」，即在美國運營的中國軍方企業名單。這使得被認定的中國軍方企業總數，從幾年前依據此前法規列出的20家增至188家。該名單涵蓋半導體、人工智慧、機器人和無人機等關鍵領域。

阿里巴巴於6月23日控告美國國防部，要求將其從黑名單中移除，並稱公司未與中國軍方合作。隨後，該公司又於6月30日、即相關遊說限制措施生效當天，提交動議，請求法院暫緩適用與該名單相關的遊說限制。

阿里巴巴在近期提交的一份文件中主張，這些限制措施侵犯了其言論自由，導致公司在與聯邦政府往來的各項事務中，包括立法、監管以及影響其業務的政策制定等方面，失去了發聲機會。

阿里巴巴稱，沒有任何一家成熟的遊說公司會為了代理阿里巴巴，而冒著失去數萬家五角大樓承包商客戶的風險。該公司在另一份文件中還指出，其20多名註冊遊說人士近幾周已全部註銷代表阿里巴巴的註冊登記。

五角大樓官員在7月3日向法院提交的一份聯合協議中稱，他們堅持認為該遊說限制「完全符合美國憲法」，但也認為簽訂一項限期適用的協議，以便法院評估此案，將有利於訴訟雙方及法院。

五角大樓以訴訟仍在進行為由拒絕置評。阿里巴巴未立即回應置評請求。

據彭博社此前報導，一項針對涉嫌協助中國軍方實體的新法律上週生效後，華盛頓最具影響力的一些遊說公司，紛紛切斷與阿里巴巴及其他中國科技巨頭的關係。

延伸閱讀

陸AI擬人化互動新規15日上路 豆包、千問AI代理同日下線

中國15日實施AI服務新規 豆包千問智慧體功能下架

賭博預測、一鍵脫衣惹議 豆包、千問15日下架AI智能體

朝鮮半島變局／南韓遊走美中 反中民意考驗執政

相關新聞

陸快遞 前6月逾千億件

中國大陸國家郵政局四日公布的監測數據顯示，截至六月三十日，二○二六年大陸快遞業務量已超一千億件，比二○二五年達到千億件提前了九天。郵政快遞業發展的韌性，折射出大陸消費市場平穩增長。

德陽品牌 杭州展魅力

七月二日至五日，四川德陽城市品牌推廣活動（杭州站）在浙江杭州舉行，集中展示「世界三星堆、安逸游德陽」的城市魅力，全面呈現德陽產業活力、文化底蘊與城市機遇。

玉溪榴花杯匹克球賽 兩岸競技

以球為媒牽兩岸，榴花綻放聚玉溪。七月三日，二○二六「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球（玉溪）交流賽，在雲南玉溪市映月潭體育公園開幕。賽事設置公開組、精英組兩大組別，包含男雙、女雙、混雙三大競賽專案，依次開展小組賽、半決賽、決賽及頒獎儀式，匯聚台灣、湖南、天津、雲南等兩岸近百名運動員同台競技。

領益智造 15分鐘組好機器人

京津冀首座具身智慧超級工廠，領益智造北京工廠近日在亦莊規模化投產。在這裡，一台人形機器人最快只需十五分鐘就可以整裝下線。根據規畫，這座超級工廠將逐步提升年產能，二○二六年實現一萬台套，二○二七年達到兩萬台套，二○三○年達到五十萬台套。

陸股洗牌 深圳兆元級企業 工業富聯獨撐

大陸Ａ股「兆元市值俱樂部」出現新變化。截至二○二六上半年，深圳股市中，原有四家市值達人民幣兆元級的上市公司，如今僅剩台資「工業富聯」，比亞迪、中國平安及招商銀行市值均已跌破人民幣一兆元。其中，比亞迪股價更較高點大幅回落近百分之四十。

電車發威 陸車歐洲銷量 首超日系車

在歐洲車市電動化轉型持續推進之際，中國大陸車企在純電與混合動力產品帶動下加速搶占該市場。歐洲汽車製造商協會（ＡＣＥＡ）數據顯示，五月大陸車在歐洲卅一國新車註冊量首次超越日本車企。分析認為這一數據反映歐洲燃油車市場收縮與產品結構轉換正在重塑競爭格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。