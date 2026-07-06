陸快遞 前6月逾千億件

中國大陸國家郵政局四日公布的監測數據顯示，截至六月三十日，二○二六年大陸快遞業務量已超一千億件，比二○二五年達到千億件提前了九天。郵政快遞業發展的韌性，折射出大陸消費市場平穩增長。

中新社報導，今年以來，大陸各項促消費政策持續發力顯效，消費市場保持平穩增長，消費結構持續優化，帶動快遞市場規模持續擴增。

郵政快遞業鞏固農村寄遞物流體系建設成果，促進服務下得去、網絡穩得住、民眾用得好。在河南三門峽，時令山野菜經快遞渠道日均出貨八千件，快遞企業量身定製三層保鮮防護方案，開通全程冷鏈不斷鏈專線，省內次日達、重點城市隔日達。

快遞服務與先進製造業深度融合，構建起智能化、綠色化、融合化的新模式。在江西新余，快遞物流將時尚鞋精準送達大陸全國及海外消費者，年寄遞業務量達一點九億件，帶動新增就業約三萬人。

中國大陸快遞企業加速布局國際寄遞網絡，強化與跨境電商資訊協同、資源協同和業務協同。服務人工智能算力、智能製造、機器人等科技企業全球化布局，推出科技出海全鏈路物流解決方案。