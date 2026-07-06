德陽品牌 杭州展魅力

七月二日至五日，四川德陽城市品牌推廣活動（杭州站）在浙江杭州舉行，集中展示「世界三星堆、安逸游德陽」的城市魅力，全面呈現德陽產業活力、文化底蘊與城市機遇。

七月二日下午，「德陽好物」集市開集儀式在浙江展覽館南廣場舉行，德陽名酒名茶、生態農產品、火鍋產業鏈產品、老字型大小休閒食品等集中亮相。不少杭州市民、遊客戴上ＶＲ設備，沉浸式感受古蜀文明的神秘與厚重。「早就知道三星堆，今天通過ＶＲ身臨其境體驗，特別震撼，比看書看圖片直觀太多了。」前來打卡的大學生小李說。

德陽火鍋全鏈展區人氣爆棚，慕名試吃的市民、遊客排起長隊，麻辣鮮香驚豔江南食客。「平時愛吃川菜，今天現場嘗到正宗德陽火鍋，麻辣醇厚、香味很正，終於吃到地道川味了！」杭州市民陳女士吃完後連連點贊，當即選購了火鍋底料帶回家。

非遺體驗區同樣人氣高漲，綿竹年畫、德陽潮扇等特色非遺項目趣味十足。非遺傳承人現場手把手教學，遊客可親手體驗手工製作、打卡集章兌換禮品。帶著孩子逛展的杭州市民張先生表示：「難得有機會讓孩子近距離接觸傳統非遺，親手製作的過程很有意義，既能玩樂又能增長見識，特別不錯。」

除了好物集市，活動期間，德陽還在杭州黃龍飯店舉辦了「共贏德陽」中國裝備科技城（德陽）杭州推介會，長三角地區知名企業、投融資機構負責人，文旅行業代表等約四百人參加。同期舉辦德陽市旌陽區投資推介會、產業基金交流對接會、各區（市、縣）投資交流會等專題活動，精準對接杭州及長三角地區的人才、資本與產業資源，共謀合作、共話發展。