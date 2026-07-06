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玉溪榴花杯匹克球賽 兩岸競技

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

以球為媒牽兩岸，榴花綻放聚玉溪。七月三日，二○二六「榴花杯」海峽兩岸民間匹克球（玉溪）交流賽，在雲南玉溪市映月潭體育公園開幕。賽事設置公開組、精英組兩大組別，包含男雙、女雙、混雙三大競賽專案，依次開展小組賽、半決賽、決賽及頒獎儀式，匯聚台灣、湖南、天津、雲南等兩岸近百名運動員同台競技。

「玉溪山水溫潤、文脈綿長，與台灣山海相望、心意相融。」玉溪市匹克球協會會長劉峙汶表示，匹克球是融合網球、羽毛球、乒乓球特點的隔網對抗運動，兼具競技性與趣味性，極強的社交屬性非常適合民間交流、青年互動。本次「榴花杯」賽事跳出單一比拚模式，將賽事競技、非遺體驗、民俗品鑒、企業參訪、生態研學深度結合，既是一次體育技藝的切磋，更是一場兩岸同胞敘親情、話友誼、謀交流的相聚。

據了解，本次賽事為期六天，活動內容豐富、形式多元，賽事競技與文化交流雙向融合。除全程匹克球系列賽事外，活動期間還安排了手工製茶、民族長街宴、彝家篝火晚會等特色民俗體驗，同時還將組織兩岸嘉賓走進撫仙湖星空小鎮、澄江化石地世界自然遺產博物館、紅塔集團、貓哆哩食品有限責任公司等地考察研學，沉浸式感受玉溪生態保護成效、文旅產業發展、民族文化魅力與本土企業活力，全方位拓寬兩岸民間交流維度、豐富交往內涵。

在賽事舉辦期間，玉溪市匹克球協會與中華海峽兩岸青年創業協會順利完成戰略合作簽約，搭建起兩岸體育文化交流、互動合作的全新橋梁，進一步拓寬玉溪匹克球運動的推廣維度與發展格局。

劉峙汶表示，合作協定簽訂後，可依託雙方資源優勢，實現互通互學、優勢互補，推動匹克球運動常態化、規模化普及推廣。並共同以匹克球系列賽事為紐帶，深耕「體育+文旅」融合發展模式，打造「以賽促學、以賽促遊、以賽促融」的發展新格局，讓新興體育運動成為增進兩岸交流、助力全民健身、賦能地方文旅發展的重要載體。

兩岸 雲南 體育

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