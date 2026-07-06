陸股洗牌 深圳兆元級企業 工業富聯獨撐

大陸Ａ股「兆元市值俱樂部」出現新變化。截至二○二六上半年，深圳股市中，原有四家市值達人民幣兆元級的上市公司，如今僅剩台資「工業富聯」，比亞迪、中國平安及招商銀行市值均已跌破人民幣一兆元。其中，比亞迪股價更較高點大幅回落近百分之四十。

據上海證券報，二○二六上半年行情收官後，Ａ股「兆元市值俱樂部」的十一檔個股中，深圳「貢獻度」出現明顯變化：從年初的「四大金剛」，到如今只剩工業富聯的「一根獨苗」。昔日的「俱樂部成員」中的比亞迪、中國平安、招商銀行悉數沉入水下。

Choice數據顯示，截至六月三十日，註冊地位於深圳的兆元市值Ａ股公司僅剩工業富聯一家，總市值約一點四三兆元；招商銀行、中國平安市值分別為九一一四點四三億元及八三九一點三三億元，比亞迪則為六六四八點五七億元。

報導指出，比亞迪是四家公司中最早退出「兆元俱樂部」者。截至六月三十日，其Ａ股股價較二○二五年高點回落近百分之四十，Ｈ股股價更已經「腰斬」。自二○二五年九月起，比亞迪新能源汽車單月銷量連續八個月年減，今年五月才恢復正成長，當月銷量三十八點三五萬輛、年增百分之○點二六，但上半年累計銷量一百八十點八五萬輛，仍年減百分之十五點七二。

比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車購置稅自二○二六年起由免徵改為減半，提前透支二○二五年底部分需求，影響今年前兩月銷售。二○二五年比亞迪營收年增百分之三點四六，淨利潤年減近百分之十九；二○二六年第一季營收、淨利潤雙雙下滑，其中淨利潤年減逾百分之五十五。他並表示，目前第二代刀片電池產能仍不足，公司正持續擴產，今年銷量仍取決於電池產能。

除比亞迪外，招商銀行與中國平安也跌出兆元市值。報導提到，招商銀行受銀行息差收窄、居民消費及信貸需求偏弱、財富管理業務受資本市場波動影響等因素拖累，二○二六年第一季營收及淨利潤增速均低於市場預期；中國平安則因壽險及健康險業務短期投資波動擴大，第一季淨利潤年減百分之七點四，拖累股價表現。

上海證券報認為，深圳兆元市值企業由四家減至一家，工業富聯的「後來居上」也好，昔日巨頭的「身段下沉」也罷，這樣的數量沉浮背後，反映市場風格轉換及產業轉型升級，企業仍須持續提升核心競爭力與抗風險能力，以因應市場變化。