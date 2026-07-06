快訊

食藥署追查「毒油事件」…姜至剛再上火線回應 更新360家業者及產品

台股成外資最好用的「提款機」 上半年外資賣超8,356.41億元創史上次高

疑涉內線交易！張國華、張國政等9人遭北檢搜索約談 長榮海運回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

京東方、康寧合攻三應用

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

今年5月宣布與美國康寧公司就玻璃基封裝載板、鈣鈦礦和光互連新業務領域進行合作後，京東方董事長陳炎順透露，所有新的方向和新的賽道目前都已經展開技術交流、產品驗證，實打實地在落地推進。

澎湃新聞報導，陳炎順表示，這次合作核心不再是簡單的像過去一樣產品的採購，而是聚焦AI時代，玻璃基全新的技術創新和應用延展。

三項新業務都代表未來技術方向，其中，玻璃基封裝載板被視為解決當前AI晶片大算力、高功耗、大尺寸封裝發展瓶頸的關鍵材料方案之一，用來替代傳統有機材料或矽材料基板。光互連技術可以用來做資料中心機櫃內短距通信，替代銅纜。　根據備忘錄，京東方在顯示器件、顯示模組、先進製造、製程開發、應用創新及產業化落地等方面具備領先能力，康寧公司在玻璃材料、半導體應用先進材料與解決方案等方面具有顯著優勢。

京東方 晶片

延伸閱讀

大立光9日法說 展望聚焦

大立光營收／6月37.12億元、年月雙減 7月拉貨預期會更好

長興、新應材 權證瞄準90天

臻鼎金雞擬私募451億 鵬鼎瞄準算力基建紅利

相關新聞

傳陸企長鑫存儲研發顛覆性新DRAM 可用DUV生產高密度記憶體

消息傳出，陸企長鑫存儲（CXMT）開始秘密研發下代記憶體「鍵合DRAM」（bonding DRAM），這種記憶體能讓效能和容量最佳化，被視為能顛覆業界的新產品，且只須使用深紫外光（DUV）微影設備就能生產，無須用到在中國遭禁的極紫外光（EUV）。

中斷供稀土 日本沒招了？ 拆空調提取、被諷「撿垃圾」

中國對日本稀土管制奏效？據日媒報導，由於國內稀土資源短缺，日本首次開始從廢舊的家用空調(冷氣)中提取稀土，不少日本網民擔憂日本稀土短缺情況「已嚴重到不得不撿垃圾的地步」。消息傳到中國，官媒等多家媒體紛紛嘲諷日本「沒招了」，並引述日本學者的話打臉這項政策，稱日本想搞稀土國產化，「預計還要10年以上」。

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

中國與印尼近年因鎳礦產業合作快速發展，但隨著印尼持續調整礦業政策，中資企業在當地的投資環境再度引發討論。中媒觀察者網報導，印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，已將整套生產線拆解後運回中國，引發外界關注。

香港問責官員加薪1.3% 升幅近10年最低

香港問責官員本月起加薪1.3%，加幅是近10年最少。加薪後，官員年度薪酬總開支增至約1.8億元（港幣，下同，約2300萬美元）。

中國工信部揭露智慧化新趨勢 工具機深度綑綁AI機器人

作為全球重要工具機生產國，中國工信部日前發布工業母機（中國也稱機床、台灣俗稱工具機）智慧化變革十大趨勢，其中AI、機器人已經跟工業母機深度綑綁，未來智慧化發展不僅在於單機智慧水平，更取決於誰能在數據標準、算法模型、智慧平台等生態層面率先建立協同優勢。

陸快遞 前6月逾千億件

中國大陸國家郵政局四日公布的監測數據顯示，截至六月三十日，二○二六年大陸快遞業務量已超一千億件，比二○二五年達到千億件提前了九天。郵政快遞業發展的韌性，折射出大陸消費市場平穩增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。