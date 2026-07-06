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深市兆元市值俱樂部剩一家 台資「工業富聯」獨撐

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸A股「兆元市值俱樂部」出現新變化。2026上半年結束後，深圳原有四家市值達人民幣兆元級的上市公司，如今僅剩台資「工業富聯」一家，比亞迪、中國平安及招商銀行市值均已跌破人民幣1兆元。其中，比亞迪股價更較高點大幅回落近40%。

數據顯示，截至6月30日，註冊地位於深圳的兆元市值A股公司僅剩工業富聯一家，總市值約人民幣1.43兆元；招商銀行、中國平安市值分別為人民幣9,114億元及8,391億元，比亞迪則為人民幣6,648億元。

比亞迪是四家公司中最早退出「兆元俱樂部」者。截至6月30日，其A股股價較2025年高點回落近40%，H股股價更已「腰斬」。自2025年9月起，比亞迪新能源汽車單月銷量連續八個月呈現年減，今年5月才恢復正成長，當月銷量38.35萬輛、年增0.26%，但上半年累計銷量180.85萬輛，仍年減15.72%。

除比亞迪外，招商銀行與中國平安也跌破人民幣兆元市值。

比亞迪 深圳 人民幣

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