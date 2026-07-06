陸車銷歐量超越日系車 比亞迪、上汽等5月合計賣出13.84萬輛

歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，5月大陸乘用車在歐洲31國新車註冊量首超日本車企。分析認為，這一數據反映歐洲燃油車市場收縮與產品結構轉換正在重塑競爭格局。

在歐洲車市電動化轉型持續推進的同時，大陸車企在純電與插混產品帶動下，加速搶占歐洲市場。

第一財經指，燃油車在歐洲市場空間正加速收縮，但大陸車企持續在地化布局以強化競爭力，不論是在狹義歐盟27國市場，還是拓展至歐盟、英國、EFTA共31國口徑，五家大陸主力車企5月新車註冊量年比增幅均達到60%以上。兩種口徑下，大陸車企銷量均超過日本車企。

ACEA數據顯示，比亞迪、上汽、吉利、奇瑞與零跑5月合計歐洲銷量13.84萬輛，年增64.59%；日系六大車企合計13.04萬輛，年減3.13%，大陸車企領先約8,000輛。市場占比方面，大陸品牌達12.01%，日本為11.32%。

從企業表現看，大陸車企增長明顯，比亞迪年增136.57%、奇瑞244.1%、零跑465.1%，帶動整體增量超過5.4萬輛；日系則分化明顯，豐田（TOYOTA）小跌0.6%，日產（NISSAN）下降16%，三菱（MITSUBISHI MOTORS）跌44.7%，僅部分品牌小幅成長，整體動能弱於大陸車企。

報導指，此次變化發生在歐洲車市溫和成長背景下。5月歐洲新車註冊量115.25萬輛，年增3.6%，前五個月增長4.5%。

但成長主要來自電動化結構轉換，而非燃油車需求回升。

在歐盟市場的動力結構上，純電動車（BEV）占比升至20%，插電混動（PHEV）升至9.7%，油電混動（HEV）仍為37.8%，但燃油車占比已降至30.1%，較去年38%明顯下滑，市場空間持續收縮。