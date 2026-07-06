國壽點數回饋 打造健康生態圈

國人愛集點，壽險業者也看見了。近期包括國泰人壽透過小樹點串聯集團金融與生活服務，新光人壽也借助台新Point與Richart Life流量，將健康任務轉化為點數回饋，積極透過高頻互動，提升保戶黏著度。

國壽早在2021年升級推出「FitBack健康吧」時，即將點數回饋導入健康促進場景，以「行為、獎勵、習慣」為核心，引導客戶完成運動、健康飲食等健康生活，即可獲得點數獎勵，點數可投入健康消費促進持續健康管理，形成正循環。目前FitBack健康吧累積用戶已達190萬人，為國內規模最大的數位健康管理平台。

國壽觀察，點數激勵確實能提升保戶參與健康管理意願。從用戶行為觀察，曾獲得點數的外溢保戶，每周完成三次7,500步健走的比例，為其他保戶兩倍以上；參加平台的保戶日均步數為國人平均1.1倍，加入平台一年後日均步數平均增加33%。進一步觀察醫療狀況，穩定健走者的住院發生率減少25%、早期疾病處置，如息肉切除的比例則高出66%。

國壽自2025年7月起健康險全面加入外溢機制，現售外溢型保險商品逾50張，預計第3季推出「健康險全發點」，將健康險外溢回饋由原有的保費折減，升級為小樹點回饋。

新壽則在台新新光金控整併後，與台新銀行打造「健康＋點數」雙軸生態圈，並推出「Go健康GoFit」計畫，串聯Richart Life App超過350萬數位客戶基礎，會員可透過閱讀健康文章、上傳步數、健康快拍及健康商城消費等任務獲得台新Point，其中，「健康快拍」導入AI偵測技術，民眾只要透過手機鏡頭掃臉1分鐘，即可取得健康檢測報告。