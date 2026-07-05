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陸再現遙控作弊電子秤 涉高利潤黃金回收

中央社／ 台北5日電

陸媒今天報導，「違規秤」再現中國大陸市場，不同的是，使用場景從農貿市場零星的偷斤減兩，轉移到廢棄物回收、黃金回收、大宗貨品地磅秤重交易等領域。

綜合央視財經和澎湃新聞，2024年就曾報導農貿市場改裝、使用違規秤的亂象，作弊晶片篡改磅秤螢幕顯示數據。近期再有舉報顯示違規秤「重出江湖」。

報導指出，將合格電子秤變成違規秤核心祕密就是額外加裝一個神祕晶片。這個晶片可以接收遙控器的指令，按比例篡改電子秤的顯示數據，從而達到偷斤減兩的效果。

浙江省永康市是中國電子秤產業的核心地區，年產電子計價秤超千萬台，市場占比穩居全中國7成以上，是一個成熟的電子計價秤產業聚集地。一名當地人告訴央視財經記者，違規秤行業一般只做熟人生意，陌生客源詢問都不會理睬。

根據銷售人員示範違規地磅的使用方法，切換遙控器上A、B、C、D按鍵，就能輕鬆讓地磅顯示螢幕上的重量值快速切換加減或清零。

當前市場上售價利潤最高的違規秤是專供黃金、白銀等貴重金屬回收秤重的小型精密克秤。由於當前黃金等貴重金屬市場交易熱絡，這種精密違規秤產生的非法獲利金額，遠高於普通違規秤交易。

據報導，黃金與普通貨品不同，使用作弊秤涉案金額大、違法嚴重，觸犯法律的風險遠高於普通違規秤，精密違規秤因而售價「水漲船高」。

黃金 央視 中國大陸

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