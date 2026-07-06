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電車發威 陸車歐洲銷量 首超日系車

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
歐洲車市電動化轉型持續推進，大陸車企加速搶占市場，五月在歐洲銷量首度超越日系車。新華社
歐洲車市電動化轉型持續推進，大陸車企加速搶占市場，五月在歐洲銷量首度超越日系車。新華社

歐洲車市電動化轉型持續推進之際，中國大陸車企在純電與混合動力產品帶動下加速搶占該市場。歐洲汽車製造商協會（ＡＣＥＡ）數據顯示，五月大陸車在歐洲卅一國新車註冊量首次超越日本車企。分析認為這一數據反映歐洲燃油車市場收縮與產品結構轉換正在重塑競爭格局。

第一財經指，燃油車在歐洲市場空間正加速收縮，加上歐洲各國政策與產業競爭使市占率波動，大陸車企則持續加速在地化布局以強化競爭力；不論是在歐盟廿七國市場，還是拓展至英國、歐洲自由貿易聯盟（ＥＦＴＡ）共卅一國，五家大陸主力車企五月新車註冊量年比增幅均達百分之六十以上。兩種口徑下，陸車企銷量均超過日車企。

ＡＣＥＡ數據顯示，比亞迪、上汽、吉利、奇瑞與零跑五月合計銷量十三點八四萬輛，年增百分之六十四點五九；日系六大車企合計十三點○四萬輛，年減百分之三點一三，大陸車企領先約八千輛。市場占比方面，大陸品牌達百分之十二點○一，日本為百分之十一點三二。

從企業表現看，大陸車企增長明顯，比亞迪年增百分之一三六點五七、奇瑞百分之二四四點一、零跑百分之四六五點一，帶動整體增量超過五點四萬輛；日系則分化明顯，豐田小跌百分之○點六，日產下降百分之十六，三菱跌百分之四十四點七。

報導指，此次變化發生在歐洲車市溫和成長背景下。五月歐洲新車註冊量一一五點二五萬輛，年增百分之三點六，前五個月增長百分之四點五。但成長主要來自電動化結構轉換，而非燃油車需求回升。

在歐盟市場的動力結構上，純電動車占比升至百分之廿，插電混動升至百分之九點七，油電混動為百分之卅七點八；燃油車已降至百分之卅點一，較去年百分之卅八明顯下滑。

在產品結構差異下，大陸車企更能受惠歐洲電動化需求，而日系純電與插混布局相對薄弱，限制其市場表現。

歐洲 車市 歐盟

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