大陸燃油附加費今起調降 旅客購買機票節奏出現變化

大陸國內航線燃油附加費自7月5日起下調，800公里以下航段降至人民幣50元（單位下同）、800公里以上降至100元。陸媒報導，有業者表示，旅客暑期出行成本降低，帶動機票預訂需求明顯升溫。不過，部分旅客或因預期費用進一步下調而調整購票節奏，如由提前一個月購票改為提前一至兩周下單。

央視新聞報導，國航、東航、南航等多家航空公司皆表示，自7月5日起，在大陸國內航線客票燃油附加費調整為：800公里（含）以下航段每航段50元，800公里以上每航段100元，較此前分別下降30元及50元。截至目前，該調整後費用已較年內高點下降約四成。

證券日報則提到，大陸線上旅遊平台「飛豬」亦表示，已收到多家航空公司通知燃油附加費將同步下調。廣東外語外貿大學南國商學院教授郭佳指出，「目前（大陸）國內各航司的國內航線燃油附加費實行統一標準，由國家相關部門依據聯動機制調整。近期國際航空煤油價格持續走低，為附加費下調提供了空間。」

報導指出，這也是大陸燃油附加費在5月達到年內高點後的第二次下調。同程研究院首席研究員程超功說，「大部分旅客可能會期待燃油費進一步走低，從而調整提前購票的習慣，例如從提前一個月購票改為提前一兩周下單。」

大陸線上旅遊平台「去哪兒」大數據研究院觀察，今年暑期機票整體處近年相對低位，主要受航空公司暑運加班與學校放假時間影響。該機構研究員楊涵稱，今年多地中小學集中在7月10日前後放假，但航空公司從7月初便開始執行暑運加班航班，整體航班量和執飛率均保持高位。航班供給充足而客流高峰尚未完全到來，使7月上旬機票價格較去年同期偏低。料今年暑運客流高峰將整體後移，呈現啟動較晚、後勁更足的特徵。

去哪兒大數據研究院研究員石珂則補充，燃油附加費下調有利於降低旅客暑期出遊成本，帶動暑期國內國際航線機票預訂升溫。目前來看，受航空公司暑運增班等多重因素共同影響，今年暑期機票價格是近年來的「窪地」。

此外，在運力方面，大陸多家航空公司亦加密航線應對需求。南方航空在北京大興機場日均進出港航班預計超過370班次，並加密多條國內熱門旅遊航線；東方航空新增及復航多條國內外航線，涵蓋新疆及東南亞目的地；中聯航與廈航則聚焦西北與避暑航線，加強運力投放，以應對暑期客流增長。