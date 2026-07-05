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歐洲車市電動化轉型加速 中國車銷量首度超越日系車

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸系汽車5月在歐洲銷量首度超越日系車，當月大陸品牌市占達12.01%，日本則為11.32%。新華社
陸系汽車5月在歐洲銷量首度超越日系車，當月大陸品牌市占達12.01%，日本則為11.32%。新華社

歐洲車市電動化轉型持續推進的同時，大陸車企在純電與插混產品帶動下加速搶占該市場。歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，5月大陸乘用車在歐洲31國新車註冊量首次超越日本車企。分析認為，這一數據反映歐洲燃油車市場收縮與產品結構轉換正在重塑競爭格局。

第一財經指，燃油車在歐洲市場空間正加速收縮，加上歐洲各國政策與產業競爭使市占率呈波動，但大陸車企持續加速在地化布局以強化競爭力。不論是在狹義歐盟27國市場，還是拓展至歐盟、英國、EFTA共31國口徑，五家大陸主力車企5月新車註冊量年比增幅均達到60%以上。兩種口徑下，大陸車企銷量均超過日本車企。

ACEA數據顯示，比亞迪、上汽、吉利、奇瑞與零跑5月合計銷量13.84萬輛，年增64.59%；日系六大車企合計13.04萬輛，年減3.13%，大陸車企領先約8000輛。市場占比方面，大陸品牌達12.01%，日本為11.32%。

從企業表現看，大陸車企增長明顯，比亞迪年增136.57%、奇瑞244.1%、零跑465.1%，帶動整體增量超過5.4萬輛；日系則分化明顯，豐田（TOYOTA）小跌0.6%，日產（NISSAN）下降16%，三菱（MITSUBISHI MOTORS）跌44.7%，僅部分品牌小幅成長，整體動能弱於大陸車企。

報導指，此次變化發生在歐洲車市溫和成長背景下。5月歐洲新車註冊量115.25萬輛，年增3.6%，前五個月增長4.5%。但成長主要來自電動化結構轉換，而非燃油車需求回升。

在歐盟市場的動力結構上，純電動車（BEV）占比升至20%，插電混動（PHEV）升至9.7%，油電混動（HEV）仍為37.8%，但燃油車占比已降至30.1%，較去年38%明顯下滑，市場空間持續收縮。

至於政策方面，歐洲多國加碼新能源補貼，如德國重啟補貼、瑞典與義大利推出支持措施；同時歐盟對大陸純電車加徵最高45.3%關稅，但未涵蓋插混車型，使大陸車企轉向加大插混出口以對沖壓力。

在產品結構差異下，大陸車企更能受惠歐洲電動化需求，而日系純電與插混布局相對薄弱，限制其市場表現。豐田雖提升純電占比至約10%，但整體仍落後市場轉型速度；日產則將歐洲市場定位下調，資源投入收縮，因而進一步拖累其歐洲市場表現。

同時，大陸車企同步加快本地化布局以強化歐洲競爭力。零跑與Stellantis合作導入西班牙產線，奇瑞在西班牙與英國推進合資及代工，比亞迪匈牙利工廠將於第四季投產，吉利則依託沃爾沃（Volvo）體系擴大產能。整體策略由出口轉向本地研發與生產，以降低關稅、縮短供應鏈並貼近市場需求，同時加速推出歐洲專屬車型，從輸出既有產品轉向在地化定制開發。

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