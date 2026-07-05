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熱浪襲歐洲 大陸電商營業額據報飆升近40倍

中央社／ 台北5日電

歐洲今夏面臨熱浪衝擊，多地打破同期高溫紀錄，但全歐冷氣機普及率卻僅約兩成，高溫持續下，中國生產的可移動式冷氣機因安裝簡單等原因在當地掀起搶購潮，有電商平台營業額飆升近40倍。

綜合新浪財經、星島日報等陸港媒體近日報導，中國電商巨頭京東旗下的歐洲電商Joybuy送貨員近日最忙碌的一天，從上午7時30分一路工作到下午3時總共載送了7台冷氣機及風扇，其中最熱銷的就是中國品牌冷氣機。

數據顯示，6月19至25日，Joybuy冷氣機營業額較6月首週急升近40倍，而人氣最高的品牌美的PortaSplit冷氣銷量增長近42倍，落地風扇銷量增加逾80倍，掛頸風扇更激增120倍以上。

此外，經中國本土集運寄送冷氣機至歐洲的定單也急增。深圳雁巢集運王姓負責人告訴陸媒封面新聞，已往客戶多半託運食品、衣物，而上週起查詢冷氣機寄運的人數暴增，新增查詢客戶近1000人。

他表示，目前每天約有40至50台冷氣機送抵集運倉，數字持續上升，另有大量訂單正在路上。訂單上的冷氣機大多由廣東惠州、四川成都倉庫出貨，目的地以法國、英國、義大利為主。

美的集團數據顯示，截至6月29日，旗下PortaSplit可移動冷氣機定單突破20萬台，年增翻倍。

另據陸媒財聯社引述格力電器和TCL，區域管道的移動式冷氣已全面售罄，目前正加急補貨。

另一家中國品牌海信相關負責人稱，「銷售額遠超預期，出現脫銷（商品賣完，一時不能繼續供應）現象。現在歐洲這邊的定單全都優先安排生產，車間兩班倒連軸轉（工廠每天兩班制不停歇），全天不停工」。

相對於歐洲冷氣市場搶購熱潮，中國大陸今年夏季冷氣銷售情況冷淡。業界分析，除了市場現貨量大、民眾更換新機消費欲疲弱，偏涼天氣也是銷售受壓主因。

報導說，往年7月中國大部分地區都會步入高溫期，但今年由南至北雨水頻繁、氣溫偏低，後續溫度是否回升，將直接影響全年行業表現。

熱浪 電商 歐洲

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