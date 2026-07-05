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陸AI擬人化互動新規15日上路 豆包、千問AI代理同日下線

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸媒指出，阿里巴巴旗下通義千問及字節跳動旗下豆包近日通知用戶，旗下AI代理（AI Agent）相關服務將於7月15日下線。同時，大陸「人工智慧擬人化互動服務管理暫行辦法」亦將於同日上路。圖／取自新藍網
陸媒指出，阿里巴巴旗下通義千問及字節跳動旗下豆包近日通知用戶，旗下AI代理（AI Agent）相關服務將於7月15日下線。同時，大陸「人工智慧擬人化互動服務管理暫行辦法」亦將於同日上路。圖／取自新藍網

面對大陸人工智慧擬人化互動服務管理暫行辦法」將於7月15日施行之際，阿里巴巴旗下通義千問及字節跳動旗下豆包近日通知用戶，旗下AI代理（AI Agent）相關服務將於7月15日下線。分析認為，此舉除反映監管合規壓力外，也顯示AI應用正由高成本、低變現的UGC互動模式，轉向更具商業價值的B端服務場景，產業發展重心正加速重塑。

字節跳動旗下豆包App發布的「豆包智能體（台稱AI代理）功能下線通知」提到，由於產品功能調整，AI代理功能將於7月15日下線。功能下線後，用戶仍可在一段時間內查看並自行保存AI代理資訊及歷史對話數據，10月15日後，豆包將根據隱私政策對AI代理相關數據進行處理，後續將無法在豆包內查看或恢復。

同時，阿里巴巴旗下千問App亦在「千問智能體服務下線提醒」中稱，千問AI代理功能與服務將於7月15日正式下線，下線後，用戶將無法繼續訪問相關AI代理配置及歷史對話記錄，平台將依據法律法規對相關數據進行刪除，建議在終止服務前完成內容備份，可透過複製、載圖及導出對話等方式保存。

南方都市報提到，上述兩家公司提及的功能下線時間點7月15日，恰好與「人工智慧擬人化互動服務管理暫行辦法」生效施行之日吻合。該辦法由大陸國家網信辦等五部門於今年4月公布，旨在規範AI擬人化互動服務，維護國家安全與公共利益。據悉，上海市委網信辦6月26日通報，累計下架違規AI代理逾1.4萬個。

此外，相較豆包、千問卡在新規生效前下線，騰訊元寶於6月中旬已率先調整，部分受歡迎的角色對話AI代理已被下架。一位從事AI產品內容安全業務的人士分析，新規落地需重新評估合規風險，多家平台在未完成評估前選擇先行下線相關功能。

針對豆包、千問下線AI代理功能釋放什麼訊號，華爾街見聞認為，除上述的監管壓力外，商業化變現困境也被認為是此次調整的重要原因。擬人化閒聊及小眾角色類AI代理多屬高頻、零散的輕量化對話，算力消耗高但單體商業價值低，屬於「高耗低效」業務形態。在AI應用由「跑馬圈地」轉向「價值驗證」階段後，這類UGC AI代理雖能帶來短期流量與活躍度，但難以轉化為直接收入，其經濟合理性受到質疑。

同時，通義千問的B端轉型已有跡可循。其6月3日宣布向企業與開發者開放Agent與Skill接入權限，瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城、東方航空等品牌已展開測試，顯示資源正由C端UGC生態轉向B端企業服務場景。

阿里巴巴 人工智慧 大陸

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