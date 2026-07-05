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深圳A股兆元級企業靠工業富聯獨撐 比亞迪股價慘跌

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸汽車大廠比亞迪不僅股價已較高點回落近4成，市值更早已跌破人民幣兆元大關。路透
大陸汽車大廠比亞迪不僅股價已較高點回落近4成，市值更早已跌破人民幣兆元大關。路透

大陸A股「兆元市值俱樂部」出現新變化。2026上半年收官後，深圳原有四家市值達人民幣兆元級的上市公司，如今僅剩台資「工業富聯」一家，比亞迪、中國平安及招商銀行市值均已跌破人民幣1兆元。其中，比亞迪股價更較高點大幅回落近40%。

上海證券報，2026上半年行情收官後，A股「兆元市值俱樂部」的11檔個股中，深圳「貢獻度」出現明顯變化：從年初的「四大金剛」，到如今只剩工業富聯的「一根獨苗」。昔日的「俱樂部成員」中的比亞迪、中國平安、招商銀行悉數沉入水下。

Choice數據顯示，截至6月30日，註冊地位於深圳的兆元市值A股公司僅剩工業富聯一家，總市值約1.43兆元；招商銀行、中國平安市值分別為9,114.43億元及8,391.33億元，比亞迪則為6,648.57億元。

報導指出，比亞迪是四家公司中最早退出「兆元俱樂部」者。截至6月30日，其A股股價較2025年高點回落近40%，H股股價更已「腰斬」。自2025年9月起，比亞迪新能源汽車單月銷量連續8個月年減，今年5月才恢復正成長，當月銷量38.35萬輛、年增0.26%，但上半年累計銷量180.85萬輛，仍年減15.72%。

比亞迪董事長王傳福表示，新能源汽車購置稅自2026年起由免徵改為減半，提前透支2025年底部分需求，影響今年前兩月銷售。2025年比亞迪營收年增3.46%，淨利潤年減近19%；2026年第一季營收、淨利潤雙雙下滑，其中淨利潤年減逾55%。他並表示，目前第二代刀片電池產能仍不足，公司正持續擴產，今年銷量仍取決於電池產能。

除比亞迪外，招商銀行與中國平安也跌出兆元市值。報導提到，招商銀行受銀行息差收窄、居民消費及信貸需求偏弱、財富管理業務受資本市場波動影響等因素拖累，2026年第一季營收及淨利潤增速均低於市場預期；中國平安則因壽險及健康險業務短期投資波動擴大，第一季淨利潤年減7.4%，拖累股價表現。

上海證券報認為，近來，深圳兆元市值企業由四家減至一家，工業富聯的「後來居上」也好，昔日巨頭的「身段下沉」也罷，這樣的數量沉浮的背後，反映市場風格轉換及產業轉型升級，企業仍須持續提升核心競爭力與抗風險能力，以因應市場變化。

比亞迪 深圳 人民幣 上海 股票 市值

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