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香港金管局：未來數週出爐更多人民幣國際化措施

中央社／ 台北5日電

香港金管局總裁余偉文今天表示，人民幣國際化未來將會提速，也是香港的主軸工作，預計未來數週將會有更多關於人民幣國際化及人民幣債券市場措施推出。

官方香港電台報導，余偉文上午在一個電台節目作了上述表示。他說，中國「十五五」（2026至2030年）規劃提出建設金融強國，香港在強大貨幣及強大國際金融中心兩方面可作較大貢獻。

余偉文表示，人民幣國際化需要流動性，香港作為樞紐，可將人民幣輻射至國際，目前已至少輻射至12個國家和地區。

他強調，中東及東協國家也已開始使用人民幣作貿易結算，這對香港的銀行是潛在商機。

余偉文進一步表示，香港金管局鼓勵銀行讓海外客戶更多認識人民幣，金管局也會定期向銀行索取數據，了解推動人民幣使用方面的成果。

不過，余偉文指出，人民幣目前在海外使用上仍有一些痛點要解決，例如貨幣之間「直兌」時匯率仍然偏高等，正積極研究解決方法。

中東 香港 人民幣

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