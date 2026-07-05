大陸6月黃金儲備看增

中國大陸國家外匯管理局將於7日公布今年6月外匯存底及黃金儲備數據，外界預期，在出口數據好轉、人民幣升值及增持黃金戰略下，外匯存底及黃金儲備有機會雙雙走高。

回顧5月發布的官方資料，大陸外匯存底規模已達3.44兆美元，較4月上升317億美元，升幅0.93%，創下2015年11月以來的階段新高，連續十個月站穩3.3兆美元。

5月黃金儲備資料同樣亮眼，5月官方黃金儲備7,496萬盎司，單月增持32萬盎司，連續19個月增持，且3月以來單月增持規模從16萬盎司、26萬盎司逐步提升至32萬盎司，增持力度持續加大。

對於5月外匯存底規模上升的原因，大陸國家外匯局此前解讀指出，5月受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策預期影響，美元指數上行，但全球主要金融資產價格總體上漲，匯率折算與資產價格變化的正向疊加效應，共同推動外匯存底規模回升。

大陸國家外匯局表示，5月國際金價連續第三個月震盪下跌，為人行加大增持力度提供良好窗口，這一操作也延續中國大陸優化外匯存底結構、降低對單一外幣資產依賴的長期戰略。

法人機構普遍預期，即將出爐的6月外匯存底將延續平穩向好的運行態勢，從影響因素來看，6月全球股市表現良好，美債收益率波動幅度收窄，非美元貨幣匯率小幅修復，有望繼續通過估值效應支撐外匯存底規模保持在3.4兆美元附近。