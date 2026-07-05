臻鼎金雞擬私募451億 鵬鼎瞄準算力基建紅利

臻鼎科技（4958）旗下在A股上市的鵬鼎控股3日晚間披露定增（私募）預案，擬募資不超過人民幣96億元（約新台幣451億元），全額投向慶鼎AI伺服器和高速光通訊模組高密度互連積層板（HDI）項目。定增（私募）指的是向少數符合條件的特定投資者非公開發行股份的再融資行為。

證券日報報導，鵬鼎控股相關負責人表示，為積極把握AI產業爆發的歷史性機遇，搶抓AI算力基礎設施建設紅利，公司擬透過本次再融資，聚焦高階印刷電路板（PCB）產能擴張與技術升級。

因此募投項目將新增約65.56萬平方公尺高階HDI年產能，助力公司突破產能瓶頸、強化技術壁壘、優化產品結構，全面對接全球頭部客戶需求，鞏固行業龍頭地位。

根據公告，鵬鼎控股此次募投專案位於江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區，該專案依託鵬鼎控股現有產業園廠房並擬新建廠房及配套公用設施，打造面向AI伺服器和高速光通訊模組的高階PCB智慧化生產基地。

鵬鼎控股方面表示，技術、訂單和人才三大核心優勢是項目落地的關鍵支撐。技術儲備方面，鵬鼎控股具備六階以上HDI穩定量產能力，並且提前攻克高頻材料、高密度散熱等算力PCB核心工藝，配套產學研平台持續反覆運算前沿技術。

客戶訂單方面，鵬鼎控股高階算力板已通過全球雲廠商、光通訊模組龍頭企業認證，現有產線持續滿產，新增產能可快速承接下游增量訂單，產能消化確定性較強。人才體系方面，鵬鼎控股在全球擁有4.7萬餘名專業員工，強大的材料、化工、精密製造複合型研發與生產團隊，能最大限度保障項目建設、投產、良率爬坡全周期人才供給。

香港中文大學（深圳）高等金融研究院客座教授鄭磊表示，當前全球AI算力建設浪潮方興未艾，為PCB行業發展帶來廣闊市場空間。龍頭上市公司加碼高階產能建設，將優化產品結構，不僅有利於提升企業自身實力，也有助於進一步夯實大陸PCB產業在全球產業鏈中的地位。