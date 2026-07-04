大陸民營銀行首例！眾邦銀行被金監總局接管

大陸國家金融監管總局宣布，接管武漢眾邦銀行，讓人民幣數兆元規模的線上助貸業務風險再受關注，也凸顯出大陸部分地方龍頭民企的壓力。

財經報導，金監總局在官網公布，鑑於武漢眾邦銀行出現嚴重信用風險，決定自當日起對眾邦銀行實施為期一年的接管。

湖北省地方金融管理局、武漢市政府將會同金監總局湖北監管局、中國人民銀行湖北分行、存款保險基金管理有限責任公司等組成「眾邦銀行接管組」，承擔眾邦銀行股東大會、董事會、監事會等相關職能。

公告明確，眾邦銀行客戶業務照常辦理，由湖北地方國資控股的漢口銀行承接眾邦銀行相關資產、負債、業務和人員。個人存款本息全額保障。

大陸上一次有金融監管機構接管商業銀行，是2019年包商銀行被大陸央行、原銀保監會聯合接管，原因同樣是「嚴重信用風險」。

眾邦銀行成立於2017年，是湖北省首家民營銀行，截至2024年末資產總額約人民幣1235億元。該行定位「互聯網交易銀行」，較依賴線上貸款和助貸平台合作。此前，該行已頻繁傳出不良貸款率上升、股東股權被凍結等消息，2025年年報披露至今仍未發布。

近年來，大陸助貸市場借助線上流量行銷迅速擴張。艾瑞諮詢估算，2024年大陸互金助貸已超過人民幣3.5兆元，成為消費信貸的重要組成部分。但隨著高利率、高收費等問題暴露，大陸金監總局出手干預，要求銀行加強風控，規範平臺收費等。

隨著去年10月助貸新規全面落地，上海證券報報導，助貸平台高速擴張戛然而止，規模和利潤下滑，行業進入深度盤整。

眾邦銀行六大發起股東均為湖北本土龍頭民企，但在中國經濟放緩、房地產危機，以及民營企業融資難背景下，多家股東出現債務糾紛或重整風險。

其中，多次入選民營企業500強的當代集團在2024年9月提交破產申請；奧山集團因過度押注武漢房地產及文旅地產遭遇債務困境；第四大股東鈺龍集團則因司法案件導致人民幣4億元眾邦股份被凍結。