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DeepSeek高峰漲價 高盛：AI競爭回歸理性

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
DeepSeek宣布自7月中旬起實施高峰時段API價格上調至非高峰2倍。(路透)
DeepSeek宣布自7月中旬起實施高峰時段API價格上調至非高峰2倍。(路透)

大陸AI大模型行業競爭正從價格戰轉向效率驅動。DeepSeek宣布自7月中旬起實施高峰時段API價格上調至非高峰2倍，高盛最新報告認為，這反映需求旺盛與算力趨緊，推動定價回歸理性。行業重心轉向成本控制、算力效率與商業化能力，組織精簡、迭代迅速的廠商將更具優勢，激進價格競爭或進入尾聲。

華爾街見聞報導，高峰時段上調API價格，正成為AI大模型行業競爭邏輯變化的重要信號。高盛7月3日研究報告指出，DeepSeek自7月中旬起實施高峰時段價格調整，並不意味著需求走弱，反而反映出AI模型需求持續旺盛、算力資源趨緊，行業競爭正在從早期激進的價格戰，逐步回歸更理性的定價框架。

根據DeepSeek方案，上午9點至12點、下午2點至6點為高峰時段，API價格上調至非高峰的2倍；V4 Pro及Flash版本的非高峰價格則維持不變。高盛測算，調整後綜合平均價格約為每百萬Token 0.35美元和0.12美元。

這一變化意味著，大模型廠商的競爭重心正從單純價格比拼，轉向成本控制、算力利用效率與商業化能力的綜合較量。

更關鍵的是，這可能標誌著自2026年4月底以來持續的激進價格競爭正在進入尾聲。此前行業價格一度被壓縮至零毛利甚至虧損水平，而隨著推理成本逐步被市場重新定價，整體價格體系開始向真實成本回歸。

除價格機制外，高盛也關注到大模型行業競爭結構正在發生變化，行業集中度逐步提升。

以MiniMax為例，其管理層認為，相較擁有龐大體系的大型互聯網公司，其優勢在於更精簡的組織結構、更高的基礎設施利用效率、更快的模型迭代速度，以及對新興Agent應用機會的快速回應能力。例如，在OpenClaw熱度上升後快速推出MaxClaw，並同步推出MiniMax Code等產品。

高盛指出，隨著行業競爭從單次模型能力比拼，轉向持續產品迭代與真實商業落地，組織效率與長期ROI能力的重要性顯著提升，能夠實現持續投資回報的廠商，將在新一輪競爭中佔據優勢。

DeepSeek 高盛 AI

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