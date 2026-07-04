華強北拿到iPhone 18 Pro設計圖 提前開始研究實體卡槽改裝方案

蘋果在印度的核心代工廠塔塔電子發生資料洩露事件，洩露文件包含大量尚未發佈的iPhone 18 Pro與Pro Max的敏感信息。華強北相關商家表示已提前拿到iPhone 18 Pro的內部資料，工程師已著手研究給美版該機加裝實體卡槽的方案，進度快於往年。

快科技報導，就在業界還在討論洩密影響時，華強北的商家已經率先行動。華強北「錘哥數碼」在社交平台上發布影片稱，他們已經提前拿到了iPhone 18 Pro的內部資料，工程師已經開始著手研究如何給美版手機加裝實體卡槽，進度比往年快了很多。

今年iPhone 18 Pro系列沿用分區域供應策略，分為eSIM版和實體卡槽版，其中美版僅支持eSIM，無法在大陸直接插卡使用，這也導致二手平台價格長期低於國行版本。

以iPhone Air為例，美版與國行之間的差價超過人民幣1000元，巨大的價差催生了華強北的「魔改」生意，商家透過精密開模，在主板底部開闢區域安裝SIM卡槽，並在機身邊框上鑽孔。改裝後的機型可正常插入實體SIM卡，能夠相容大陸三大電信商的網路。

不出意外，美版iPhone 18 Pro依舊是純eSIM設計，卡槽的缺失在大陸市場的實用性受到限制。此次華強北提前獲得內部資料，代表改卡方案的研究周期大幅縮短，相關改裝服務將在iPhone 18 Pro上市後不久便推向市場。

不過這類改裝會破壞設備主板結構與機身密封性，可能導致設備喪失防水防塵能力、信號穩定性受影響，更適合願意嘗鮮的數碼發燒友，普通用戶入手前需謹慎權衡。