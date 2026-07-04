陸零售商逾235億買家樂福中國 7年後940萬出清

大陸零售商「蘇寧易購」旗下全資子公司蘇寧國際完成所持客優仕控股100%股權的出售事宜，轉讓對價人民幣200萬元，受讓方香港快行天下。意即蘇寧易購當年為拿下家樂福中國，自2019年累計投入超過人民幣50億元（合約新台幣235億元），7年後僅以人民幣200萬元（合約新台幣940萬元）全面出清。

該公司表示，本次交易完成後，客優仕控股將不再納入蘇寧易購合併報表範圍，預計將減少公司總負債約5%，有助於降低經營和管理風險，同時為公司持續聚焦家電3C核心業務、提升發展品質提供支撐。

根據公告，客優仕（中國）股份資產在江蘇省產權交易所有限公司掛牌轉讓，公開徵集受讓方，6月22日，由HK EXPRESS WORLD INTERNATIONAL LIMITED（香港快行天下）摘牌。

蘇寧國際、香港快行天下和客優仕（中國）已簽訂股份轉讓協議。轉股完成後，香港快行天下持有客優仕（中國）100%股份，成為唯一股東。目前，香港快行天下尚未公布任何具體的重整或經營計畫。

陸媒「界面新聞」指出，2019年，蘇寧易購合計出資人民幣52.24億元，先後收購家樂福中國80%、剩餘20%股權，彼時家樂福中國的經營主體為荷蘭註冊的Carrefour China Holdings N.V.。收購家樂福中國是蘇寧易購當時謀求轉型、拓展新業務的舉措之一。

2025年8月，蘇寧易購與法國家樂福集團結清全部收購尾款、知識產權欠費與仲裁索賠，雙方達成全面和解，同步將「家樂福中國」主體更名為「客優仕」，商標使用權終止，門市逐步剝離家樂福品牌，從法律層面完成外資品牌與上市公司主體的分割。

自更名起，客優仕控股成為蘇寧此後分批出售區域子公司、最終整體出清的核心標的。在掛牌出售主體公司前，蘇寧易購已進行一年多的分步清倉動作，以人民幣1元象徵性價格轉讓資不抵債的子公司，將虧損資產先行剝離報表。

截至2025年，客優仕總資產僅人民幣13.15億元，總負債達人民幣76.68億元，淨資產人民幣-44.59億元。出清客優仕，象徵蘇寧易購正式退出綜合大賣場領域。