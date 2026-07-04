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印度塔塔露口風 陸版i18不用高通晶片

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

蘋果印度供應商塔塔電子洩露的信息顯示，iPhone 18 Pro將根據銷售市場的不同，分別搭載不同的基帶晶片（基頻晶片‌）。其中美版繼續使用高通基頻，大陸國行版在內的其它版本將首發搭載蘋果自研基頻C2。

國行版‌指國際品牌或廠商針對中國大陸市場，授權銷售的商品版本，需透過正規管道引進、符合大陸國內法律法規與行業標準，消費者可享受品牌在大陸提供的官方售後服務。

快科技報導，iPhone 18 Pro首發的C2基頻內部代號為Ganymede。該基頻目前尚不支持5G毫米波技術，而美版iPhone 18 Pro需相容毫米波頻段，因此蘋果不得不繼續依賴高通來填補這一技術空白。

毫米波是美國電信商Verizon所採用的高頻5G頻段，能夠在短距離內提供極高的下載速度。

外界多認為，蘋果自研的C1和C1X基頻在功耗控制上優於高通同類產品。意味著搭載高通基頻的美版iPhone 18 Pro，在續航表現上將比其他版本稍遜一籌。

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