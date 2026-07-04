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陸記憶體模組廠龍頭 江波龍2026年上半年獲利暴增
大陸記憶體模組廠龍頭江波龍昨（3）日公布今年上半年財報預告，今年上半年營收人民幣220億元至250億元，年增115.8％至145.2%；淨利潤人民幣92億元至110億元，年增高達622倍至743倍。
江波龍表示，今年上半年受下游需求增加以及全球記憶體晶圓產能總體增長有限的影響，全球半導體記憶體產業景氣，為公司創造了良好的外部環境。同時，公司與多家全球主要記憶體晶圓廠順利續簽晶圓供應協定，保障記憶體晶圓的供應。
江波龍公告披露的一項聯合驗證結果值得關注，江波龍與美國超微（AMD）完成聯合調優，實現公司固態硬碟（SSD）記憶體結合HLC技術後，支援端側AI產品的DRAM使用量下降約40%。這一技術路徑若能規模化推廣，意味著在終端設備記憶體成本控制與AI性能之間找到新的平衡點，有望打開更廣泛的市場應用空間。
今年第1季度，江波龍的業績也大幅改善，營收人民幣99億元，年增132%，淨利潤人民幣38.6億元，轉虧為盈。
在技術層面，江波龍將端側AI定位為核心戰略方向。公司以自研SPU主控晶片及HLC軟體架構為技術底座，並依託自有高端封測產能將研發成果加速落地，系統佈局端側AI記憶體的多元化需求。
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