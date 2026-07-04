陸記憶體模組廠龍頭 江波龍2026年上半年獲利暴增

三年前與我斷交的宏都拉斯，半年前該國舉行總統選舉，媒體報導選前該國候選人、現已當選總統的阿斯夫拉稱其當選後會與中華民國復交，不過宏都拉斯外長近日已稱與我沒有接觸，復交一事恐告吹。對此，大陸外交部昨天表示讚賞，並稱雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作取得豐碩的成果。

2026-07-04 02:06