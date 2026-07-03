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陸造車新勢力6月成績單出爐 零跑汽車9萬輛強勢拿下銷冠

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸造車新勢力6月由零跑汽車9萬輛拿下銷冠。圖為零跑汽車。新華社
陸造車新勢力6月由零跑汽車9萬輛拿下銷冠。圖為零跑汽車。新華社

大陸造車新勢力披露2026年6月交付成績單，零跑汽車以9萬3,376台的全球交付量強勢登頂新勢力月度銷量冠軍，年增95%，距離單月交付10萬輛的門檻僅一步之遙。

蔚來與小鵬雙雙重返「4萬輛俱樂部」，打破此前持續多月的銷量瓶頸。蔚來6月交付新車4萬597台，創2026年以來單月新高，年增62.9%。旗下三大品牌同步發力，蔚來品牌交付2萬1,908台，樂道品牌交付1萬1,743台，螢火蟲品牌交付6,946台，上半年累計交付19萬1,123台，年增67.4%，三品牌上半年交付量均創歷史新高。

小鵬汽車6月交付4萬126台，第2季度累計交付10萬3,295台，全新旗艦SUV GX單月交付6,739台，7月迎來第1萬台整車下線，即將開啟預售的MONA L03也為後續銷量增長預留了充足空間。

極氪、小米、理想等品牌穩定在3萬台梯隊，表現各有亮點。極氪6月交付3萬5,169台，年增111%，上半年累計交付17萬8,370台，年增97%，在高端純電市場持續領跑。

小米汽車連續第三個月交付量突破3萬台，上半年累計交付超18萬台，產品矩陣逐步成熟。

理想汽車6月交付3萬895台，儘管年增及月增雙雙小幅回落，但全新理想L8於6月23日正式發表，後續有望拉動銷量回升。

鴻蒙智行6月整體交付5萬624台，月增9.7%，其中問界品牌單月交付3萬199台，全新一代問界M9上市一個月大定突破4萬2,000台，市場熱度持續居高不下。

乘聯分會分析指出，6月在以舊換新政策持續發力、多款重磅新車集中上市的帶動下，新能源乘用車滲透率突破63%，行業分化進一步拉大。

頭部造車新勢力憑藉新品週期和全球化佈局持續沖高，而嵐圖、阿維塔等二線品牌半年銷量不及頭部品牌單月交付量，下半年市場競爭將圍繞技術迭代、海外布局和用戶體驗展開新一輪角逐。

小米

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