記憶體廠淨利潤暴漲 江波龍預告上半年淨利潤增長超600倍

利潤暴漲的故事再次在記憶體行業上演。記憶體模組及品牌廠商江波龍3日發布上半年業績預告，今年上半年營收人民幣220億元到250億元，年增115.8％到145.2% ，淨利潤人民幣92億元到110億元，年增622倍到743倍。

江波龍淨利潤的翻百倍增長，是建立在去年上半年的低基期上。去年上半年江波龍淨利潤人民幣1,476.6萬元，對比之下，2024年上半年江波龍淨利潤人民幣5.94億元。

江波龍表示，報告期內，受下游需求增加以及全球記憶體產能總體增長有限的影響，全球半導體產業景氣，為公司創造了良好的外部環境。同時，公司與多家全球主要記憶體晶圓廠順利續簽晶圓供應協定，保障記憶體的供應。

江波龍指出，公司還進行了技術創新，與AMD完成了聯合調優，實現固態硬碟（SSD）存儲智慧體和自研軟體架構支持端側AI產品DRAM使用量下降40%左右。

今年第1季，江波龍的業績也有改善。該季度營收人民幣99億元，年增132.7%，淨利潤人民幣38.6億元，轉虧為盈。

記憶體廠的淨利潤增長十分快速。今年第1季，SK海力士營收52.5兆韓元，營業利潤37.6兆韓元。該公司季度銷售額首次突破50兆韓元大關，營業利潤則年增405%。

三星電子今年第1季營收133兆韓元，年增68%，營業利潤57.2兆韓元，年增755%。該季度三星電子營業利潤超過去年全年。

今年第1季，長鑫科技營收人民幣508億元，年增719.1%，淨利潤人民幣247.6億元，轉虧為盈。長鑫科技預計今年上半年淨利潤人民幣660億元到750億元，淨利潤人民幣500億元至570億元。