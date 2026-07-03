「切斷通道」被控套取AI模型 傳阿里禁用Claude

據報導，中國網商平台阿里巴巴內部要求卸載美國人工智慧（AI）公司Anthropic相關產品，並禁用旗下AI模型Claude。

關注AI等科技產業發展的大陸媒體平台「智東西」今天報導上述消息。

報導表示，因存在植入後門風險，阿里內部要求卸載Anthropic相關產品，包括Sonnet、Opus、Fable等多個系列模型，以及Claude Code在內的Agent產品，禁令將於10日生效。

報導引述阿里內部人士透露，背後原因是ClaudeCode近期被曝存在植入後門的安全風險，阿里經綜合評估後，將其列入高風險軟體名單。

報導引述另一名消息人士說，今年初以來，阿里內部為鼓勵員工採用AI技術，不僅推出內部模型免費額度，還對外部模型使用實行大額報銷政策。員工可自由選擇Claude、GPT、Gemini等外部模型，不少程式師每週消耗額度高達數百美元，並將ClaudeCode、OpenAI Codex與阿里旗下Qoder都作為高頻使用的Agent工具。

阿里公布禁用Claude，「切斷了Claude這一通道」。

報導表示，這次禁令的直接導火線可追溯至6月24日。當時有消息指出，Anthropic於6月10日向美國參議院銀行委員會遞交信函，指控阿里於4月22日到6月5日期間，利用大約2.5萬個虛假帳號，與Claude進行超過2800萬次對話交流。

這種行為被單方面定性為「工業級模型蒸餾攻擊」，事件上升至美國國家安全層面。

報導表示，6月底至7月初，Anthropic對Claude實施新一輪大規模封號，大量中國用戶在無預警下被禁用，個人訂閱和團隊帳戶都被波及。

阿里今天在港股收盤報港幣94.1元，微跌0.4元或0.423%，在同類股票之中表現較弱。