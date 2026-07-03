快訊

英國已無治理可能？10年換6名首相大亂鬥

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

蒙古欲推動中俄「西伯利亞力量2號」天然氣管道談判

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與俄國西伯利亞力量2號天然氣管道談判尚未取得突破，蒙古方面表示9月將會推動雙方談判。圖為中俄東線天然氣管道。(新華社)
大陸與俄國西伯利亞力量2號天然氣管道談判尚未取得突破，蒙古方面表示9月將會推動雙方談判。圖為中俄東線天然氣管道。(新華社)

大陸與俄國之間的天然氣管道「西伯利亞力量2號」管道先前傳出價格談不攏，並未在5月俄國總統普亭訪問北京時取得重大突破，而最新消息是蒙古準備在9月初舉行的東方經濟論壇期間推動俄中兩國關於該管道建設的談判，俄方則表示，相關討論將在企業層面繼續進行。

俄羅斯衛星通訊社2日報導稱，此前蒙古國駐俄羅斯聯邦貿易代表寧吉．丹貝雷爾向該通訊社表示，作為「西伯利亞力量-2」號管道的過境國，蒙古國期待在9月初舉行的東方經濟論壇期間推動俄中兩國關於該管道建設的談判。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫則表示，建設「西伯利亞力量-2」號天然氣管道的問題在普亭訪問大陸期間涉及到了，「自然，這一議題的討論將在企業層面繼續進行，但是否會在論壇上取得最終結果，我現在無法告訴你們」。

5月普亭結束訪問大陸之際，佩斯科夫曾表示，「西伯利亞力量-2」號項目取得了進展，但雙方尚未達成最終協議。

據報導，「西伯利亞力量-2」號天然氣管道或從西西伯利亞地區的氣田供氣。預計合約規定輸氣量為每年500億立方公尺，為期30年。先前俄羅斯天然氣工業公司管理委員會主席阿列克謝．米勒曾在去年9月宣布該公司與中國石油天然氣集團公司簽署了一份具有法律約束力的備忘錄，涉及「西伯利亞力量-2」號天然氣管道和途經蒙古的「東方聯盟」天然氣過境管道的建設。

大陸外交部發言人郭嘉昆今年5月21日針對「西伯利亞力量-2」天然氣管道項目進展情況的問題時表示，在兩國元首戰略引領下，中俄在能源等各領域開展密切合作。他強調，「中方願同俄方繼續本著相互尊重互利共贏原則，不斷深化兩國務實合作」。

蒙古 天然氣 普亭 俄羅斯 中國

延伸閱讀

中朝關係升級／供4成彈藥 北韓成俄後勤基地

美伊杜哈間接會談結束 聚焦荷莫茲海峽議題

中越跨境經濟合作區 首次舉行磋商工作組會議

拉攏亞洲能源貿易！加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴

相關新聞

蒙古欲推動中俄「西伯利亞力量2號」天然氣管道談判

大陸與俄國之間的天然氣管道「西伯利亞力量2號」管道先前傳出價格談不攏，並未在5月俄國總統普亭訪問北京時取得重大突破，而最新消息是蒙古準備在9月初舉行的東方經濟論壇期間推動俄中兩國關於該管道建設的談判，俄方則表示，相關討論將在企業層面繼續進行。

中越跨境經濟合作區 首次舉行磋商工作組會議

越共總書記蘇林4月訪問大陸期間簽署多項協議，其中包含成立「中國－越南跨境經濟合作區建設磋商推進工作組」的一項備忘錄。而最新消息顯示，雙方已經於大陸廣西南寧召開「中國—越南跨境經濟合作區建設磋商推進工作組第一次會議」。

王文濤：加速推進中英服貿協定可行性研究，嚴重關切英鋼鐵配額措施

據大陸商務部消息，大陸商務部長王文濤當地時間昨7月2日與英國商貿大臣凱爾在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議，就貿易、投資以及區域和多邊合作深入交換意見。王文濤表示，中方願與英方加速推進中英服貿協定聯合可行性研究工作，為兩國進一步提升服務貿易合作水準創造有利條件。但他也表示，中國對7月1日生效的英國鋼鐵配額措施表示嚴重關切，希望英方能盡快調整措施，確保符合世貿規則。凱爾則表示，英方願與中方加強政策溝通，透過英中服務夥伴關係與英中服貿協定可行性研究，擴大服務領域合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。