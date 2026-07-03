蒙古欲推動中俄「西伯利亞力量2號」天然氣管道談判

大陸與俄國之間的天然氣管道「西伯利亞力量2號」管道先前傳出價格談不攏，並未在5月俄國總統普亭訪問北京時取得重大突破，而最新消息是蒙古準備在9月初舉行的東方經濟論壇期間推動俄中兩國關於該管道建設的談判，俄方則表示，相關討論將在企業層面繼續進行。

據俄羅斯衛星通訊社2日報導稱，此前蒙古國駐俄羅斯聯邦貿易代表寧吉．丹貝雷爾向該通訊社表示，作為「西伯利亞力量-2」號管道的過境國，蒙古國期待在9月初舉行的東方經濟論壇期間推動俄中兩國關於該管道建設的談判。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫則表示，建設「西伯利亞力量-2」號天然氣管道的問題在普亭訪問大陸期間涉及到了，「自然，這一議題的討論將在企業層面繼續進行，但是否會在論壇上取得最終結果，我現在無法告訴你們」。

5月普亭結束訪問大陸之際，佩斯科夫曾表示，「西伯利亞力量-2」號項目取得了進展，但雙方尚未達成最終協議。

據報導，「西伯利亞力量-2」號天然氣管道或從西西伯利亞地區的氣田供氣。預計合約規定輸氣量為每年500億立方公尺，為期30年。先前俄羅斯天然氣工業公司管理委員會主席阿列克謝．米勒曾在去年9月宣布該公司與中國石油天然氣集團公司簽署了一份具有法律約束力的備忘錄，涉及「西伯利亞力量-2」號天然氣管道和途經蒙古的「東方聯盟」天然氣過境管道的建設。

大陸外交部發言人郭嘉昆今年5月21日針對「西伯利亞力量-2」天然氣管道項目進展情況的問題時表示，在兩國元首戰略引領下，中俄在能源等各領域開展密切合作。他強調，「中方願同俄方繼續本著相互尊重互利共贏原則，不斷深化兩國務實合作」。