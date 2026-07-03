中越跨境經濟合作區 首次舉行磋商工作組會議

越共總書記蘇林4月訪問大陸期間簽署多項協議，其中包含成立「中國－越南跨境經濟合作區建設磋商推進工作組」的一項備忘錄。而最新消息顯示，雙方已經於大陸廣西南寧召開「中國—越南跨境經濟合作區建設磋商推進工作組第一次會議」。

據大陸商務部消息，6月29日該部副部長兼國際貿易談判副代表淩激與越南工貿部副部長潘氏勝在廣西南寧共同召開中國—越南跨境經濟合作區建設磋商推進工作組第一次會議。

跨境經濟合作區（跨合區）是指由大陸與他國政府共同推動，在兩國接壤的邊境地區劃定特定區域，通過政策協同、規則對接、基礎設施互聯和產業協作，實現貨物、人員、資金、數據等要素跨境自由有序流動的特殊經濟合作功能區。目前大陸與哈薩克、寮國、外蒙都有跨合區的機制。

此次磋商會上，淩激表示，建設中越跨境經濟合作區是兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，中越兩國產供鏈深度融合，貿易投資合作日益緊密，為加快推進跨境經濟合作區建設創造良好基礎。雙方工作組開展了專業深入、卓有成效的討論，就建設跨境經濟合作區政府間協議框架要素、建立三級聯動工作機制等事項達成基本共識。雙方要充分發揮磋商推進工作組機制統籌協調作用，從中央和地方層面抓緊開展後續工作。

潘氏勝表示，雙方一致認為應在友好平等、利益平衡的基礎上開展合作，要結合各自發展目標和實際情況，充分發揮地方創造性，合理選擇合作領域與產業方向，推動越中跨境經濟合作區建設取得積極進展。

消息指出，會議期間，雙方有關部門圍繞政府間協定框架開展磋商。

另據廣西自治區官網，廣西自治區主席韋韜會見雙方時表示，期待工作組以此次磋商為契機，在跨合區探索兩國在規則、規制、管理、標準等方面深度對接，實現人員、貨物、資金、數據等要素高效便捷流動；以跨合區為核心載體，推動更多越南優質產品通過廣西進入中國大陸廣闊市場；以跨合區為戰略支點，吸引全大陸具有核心競爭力的龍頭企業在此設立製造基地、區域總部，打造面向東協開放合作的輻射中心 廣西將盡地方所能為雙方合作提供優越環境、暖心服務。

而廣西商務廳指出，雙方4月簽署跨合區的相關文件後，越南廣寧省建立跨合區試點建設協調機制，開展了初步規劃。廣西則成立試點建設專班，印發試點建設工作方案。廣西與越南廣寧省成功建立省（區）、廳、市、園區四級常態化工作機制，聯合開展招商活動4次，促成了一批跨境產業項目先期落地。