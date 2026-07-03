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王文濤：加速推進中英服貿協定可行性研究 嚴重關切英鋼鐵配額措施

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間7月2日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議。 大陸商務部網站
當地時間7月2日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議。 大陸商務部網站

大陸商務部消息，大陸商務部長王文濤當地時間昨7月2日與英國商貿大臣凱爾在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議，就貿易、投資以及區域和多邊合作深入交換意見。王文濤表示，中方願與英方加速推進中英服貿協定聯合可行性研究工作，為兩國進一步提升服務貿易合作水準創造有利條件。但他也表示，中國對7月1日生效的英國鋼鐵配額措施表示嚴重關切，希望英方能盡快調整措施，確保符合世貿規則。凱爾則表示，英方願與中方加強政策溝通，透過英中服務夥伴關係與英中服貿協定可行性研究，擴大服務領域合作。

消息稱，王文濤表示，今年年初，中英兩國領導人就發展長期穩定的中英全面戰略夥伴關係達成重要共識，為中英經貿合作指明了方向。雙方應充分發揮中英經貿聯委會機制作用，進一步推動兩國貿易投資合作。中國歡迎英國擔任今年「出口中國」活動主題國，將積極擴大優質產品自英進口。

他表示，中方願與英方加速推進中英服貿協定聯合可行性研究工作，為兩國進一步提升服務貿易合作水準創造有利條件。中國人歡迎英國企業擴大對華投資，希望英方為中國企業赴英投資提供公平、不歧視的環境。中英都是世貿組織重要成員，應共同落實世貿組織第14次部長級會議成果。中國對7月1日生效的英國鋼鐵配額措施表示嚴重關切，希望英方能盡快調整措施，確保符合世貿規則。

凱爾表示，經貿合作是英中關係的重要支柱。中國大力發展服務業，為英國企業提供了重要的機會。英方願與中方加強政策溝通，透過英中服務夥伴關係與英中服貿協定可行性研究，擴大服務領域合作。英方歡迎中國企業赴英投資，願提供更多確定性和可預測性。英方願與中方用好英中世貿組織工作小組，加強政策溝通與協調，推動世貿組織改革、電子商務等議題取得正面進展。

消息稱，雙方高度評價聯委會項下的投資、服務貿易、出口管制、世貿組織、航空等工作小組的工作進展，期待各工作小組為推動雙邊經貿關係發展發揮更大作用。

另外，王文濤同一天也在倫敦主持在「英中資企業圓桌會」。來自金融、保險、新能源、汽車、零售、電信等領域的十多家在英中資企業負責人和英國中國商會負責人參加會議，介紹在英業務情況，並就維護企業海外利益、拓展務實合作等提出具體訴求。

王文濤在會中表示，近年來，中英經貿關係不斷深化，成為中英關係的壓艙石和推進器。面對風雲變幻的國際情勢，在英中資企業頂住壓力，深耕英國市場，取得了良好經濟效益，為中英經貿合作作出了積極貢獻。展望未來，兩國企業可持續在服務業、創新、三方合作等領域深化合作。希望在英中資企業加強自律，有序競爭，維護好中國企業整體形象，同時提高國際化經營水平，提升風險防範意識與能力。

當地時間7月2日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議。 大陸商務部網站
當地時間7月2日，大陸商務部長王文濤與英國商貿大臣凱爾在倫敦共同主持召開中英經貿聯委會第15次會議。 大陸商務部網站

王文濤 大陸商務部 倫敦

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