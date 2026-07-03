快訊

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

與蔣萬安防災較勁 只見賴總統的「韌性雙標」

中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

聽新聞
0:00 / 0:00

陸動力電池業組智財專利池

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

為了強化全產業鏈智財權保護，應對海外專利訴訟，中國汽車動力電池產業創新聯盟透露，正在籌備組建中國動力電池智財權專利池，有助於對內交叉授權，避免業內互相發起專利訴訟，對外有助於集中專利訴訟反擊。

智財權專業人士認為，這在實際操作中可能面臨多重現實挑戰，且部分中國企業的智財權保護意識和付費意願仍有待加強。

專利池是指兩個或兩個以上專利權人，協議將各自擁有的專利集中交由第三方實體管理，對內可以避免不同專利權人之間互相訴訟，降低專利交易成本和訴訟風險，對外能幫助專利權人在遭遇訴訟時發起反訴。

財新網指出，大陸電池產業面臨智財權訴訟，在國內外都呈現增加趨勢。2021年至2022年，寧德時代控告中創新航侵犯多項專利，韓國LG新能源和日本松下組建的專利池鬱金香創新（Tulip Innovation）則在德國控告電池企業欣旺達侵犯三項專利。這些案件目前也仍在進展中。

中國汽車動力電池產業創新聯盟表示，專利池籌建工作還在推進之中，具體操作中涉及諸多複雜事項，要聘請專門的高級涉外法律人才，而大型電池企業對加入專利池的積極性卻不高。日韓企業跟大陸企業在不同領域各自有強項，要思考如何向日韓企業提供相關技術許可，不宜採取技術封殺思路，費用也需要適當。

法律

延伸閱讀

憂威脅電網 美擬禁止進口中國製太陽能逆變器

共信脂筏抗癌技術獲美國專利 劍指千億美元市場

國泰永續金融 三個堅持

朝鮮半島變局／南韓遊走美中 反中民意考驗執政

相關新聞

陸飛機撞樓案調查出爐！北京通報：駕駛有輕生念頭 是個人原因公安事故

北京中央商務區第一高樓「中國尊」中信大廈六月二十六日傍晚遭一架輕型運動飛機撞擊，造成機上一名飛行員死亡、現場十三人受傷。北京市朝陽區昨天通報調查結果稱，涉事飛行員長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」表述。經綜合調查，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

兩岸青年峰會北京開幕 宋濤：堅守民族大義 把命運握在自己手中

二○二六兩岸青年峰會昨日上午在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，民進黨當局不斷謀獨挑釁與外部干涉勢力勾連，不惜把台灣青年推向戰場。希望兩岸青年堅守民族大義，並把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。