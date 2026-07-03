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陸動力電池業組智財專利池
為了強化全產業鏈智財權保護，應對海外專利訴訟，中國汽車動力電池產業創新聯盟透露，正在籌備組建中國動力電池智財權專利池，有助於對內交叉授權，避免業內互相發起專利訴訟，對外有助於集中專利訴訟反擊。
智財權專業人士認為，這在實際操作中可能面臨多重現實挑戰，且部分中國企業的智財權保護意識和付費意願仍有待加強。
專利池是指兩個或兩個以上專利權人，協議將各自擁有的專利集中交由第三方實體管理，對內可以避免不同專利權人之間互相訴訟，降低專利交易成本和訴訟風險，對外能幫助專利權人在遭遇訴訟時發起反訴。
財新網指出，大陸電池產業面臨智財權訴訟，在國內外都呈現增加趨勢。2021年至2022年，寧德時代控告中創新航侵犯多項專利，韓國LG新能源和日本松下組建的專利池鬱金香創新（Tulip Innovation）則在德國控告電池企業欣旺達侵犯三項專利。這些案件目前也仍在進展中。
中國汽車動力電池產業創新聯盟表示，專利池籌建工作還在推進之中，具體操作中涉及諸多複雜事項，要聘請專門的高級涉外法律人才，而大型電池企業對加入專利池的積極性卻不高。日韓企業跟大陸企業在不同領域各自有強項，要思考如何向日韓企業提供相關技術許可，不宜採取技術封殺思路，費用也需要適當。
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