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A股人形機器人第一股來了 宇樹申請科創板IPO註冊生效

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸股市示意圖。 中新社
大陸股市示意圖。 中新社

大陸證監會網站公告，同意宇樹科技首次公開發行股票（IPO）註冊。這代表宇樹科技從今年3月20日科創板IPO申請獲受理，到7月2日註冊生效，僅用時104天，創下科創板預先審閱機制落地以來的最快審核紀錄，將成為A股「人形機器人第一股」。

招股書顯示，宇樹科技擬公開發行不低於4,044萬股，新股發行比率不低於10%，計畫募資人民幣42億元（新台幣193億元），對應發行估值約人民幣420億元。

科創板日報報導，成立於2016年的宇樹科技，最初以四足機器人起家，憑藉全棧自研的伺服電機、運動控制演算法和成本控制能力，四足機器人累計銷量已突破3萬台。

同時，自2023年自研推出首款人形機器人H1及2024年推出中型人形機器人G1以來，宇樹科技機器人銷量增速較快。2025年，公司人形機器人出貨量已超5,500台，居全球第一。

宇樹科技已成為大陸少有的已盈利的具身智慧企業。2023年至2025年，營收分別為人民幣1.5億元、3.9億元和16.9億元；淨利潤分別為人民幣-0.1億元、0.7億元和5.9億元。

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